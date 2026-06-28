Rize’de korkutan görüntü! Denizde oluşan iki hortum kamerada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu Rize'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Ardeşen ilçesinde sıra dışı bir doğa olayını da beraberinde getirdi. Karadeniz açıklarında peş peşe oluşan iki hortum, ilçe genelinden net şekilde görüldü.

KIYIYA KADAR YAKLAŞTI

Rüzgarın etkisiyle oluşan hortumlardan biri kıyıya yaklaşık 100 metre mesafeye kadar yaklaştı. Yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini sürdüren hortum, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.