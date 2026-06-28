Rize’de korkutan görüntü! Denizde oluşan iki hortum kamerada
Rize'nin Ardeşen ilçesinde sağanak yağışın ardından Karadeniz açıklarında iki hortum meydana geldi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından oluşan ve kıyıya kadar yaklaşan hortumlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu Rize'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Ardeşen ilçesinde sıra dışı bir doğa olayını da beraberinde getirdi. Karadeniz açıklarında peş peşe oluşan iki hortum, ilçe genelinden net şekilde görüldü.
KIYIYA KADAR YAKLAŞTI
Rüzgarın etkisiyle oluşan hortumlardan biri kıyıya yaklaşık 100 metre mesafeye kadar yaklaştı. Yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini sürdüren hortum, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.
CEP TELEFONU KAMERALARI KAYDETTİ
İlçenin farklı noktalarından görülebilen iki hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Kısa süre sonra etkisini kaybederek gözden kaybolan hortumlar, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölgede etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarılarının ardından yaşanan doğa olayı, Karadeniz'de etkisini gösteren olumsuz hava koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi.