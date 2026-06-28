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Rize’de korkutan görüntü! Denizde oluşan iki hortum kamerada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Rize’de korkutan görüntü! Denizde oluşan iki hortum kamerada

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sağanak yağışın ardından Karadeniz açıklarında iki hortum meydana geldi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından oluşan ve kıyıya kadar yaklaşan hortumlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu Rize'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Ardeşen ilçesinde sıra dışı bir doğa olayını da beraberinde getirdi. Karadeniz açıklarında peş peşe oluşan iki hortum, ilçe genelinden net şekilde görüldü.

RİZE'DE KORKU DOLU ANLAR! DENİZDE PEŞ PEŞE İKİ HORTUM OLUŞTU

KIYIYA KADAR YAKLAŞTI

Rüzgarın etkisiyle oluşan hortumlardan biri kıyıya yaklaşık 100 metre mesafeye kadar yaklaştı. Yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini sürdüren hortum, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

Rize’de korkutan görüntü! Denizde oluşan iki hortum kamerada - 1

CEP TELEFONU KAMERALARI KAYDETTİ

İlçenin farklı noktalarından görülebilen iki hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Kısa süre sonra etkisini kaybederek gözden kaybolan hortumlar, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Rize’de korkutan görüntü! Denizde oluşan iki hortum kamerada - 2

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölgede etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarılarının ardından yaşanan doğa olayı, Karadeniz'de etkisini gösteren olumsuz hava koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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