Tekirdağ'da korkutan yangın! Rüzgar alevleri büyüttü | Acı tablo dron kamerasında

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangınlar, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangınlarda yaklaşık 840 dönüm ekili alan ile 20 konteyner ev zarar görürken, bazı yazlık siteler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının geride bıraktığı tahribat ise dron kamerasıyla görüntülendi.