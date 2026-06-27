Tekirdağ'da korkutan yangın! Rüzgar alevleri büyüttü | Acı tablo dron kamerasında
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangınlar, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangınlarda yaklaşık 840 dönüm ekili alan ile 20 konteyner ev zarar görürken, bazı yazlık siteler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının geride bıraktığı tahribat ise dron kamerasıyla görüntülendi.
Tekirdağ'da peş peşe çıkan tarla yangınları ekipleri alarma geçirdi. Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi ile Çorlu'nun Yenice Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenlerle başlayan yangınlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ekili arazilere yayıldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbarların ardından bölgeye itfaiye, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çiftçiler traktörleriyle, belediye ekipleri ise iş makineleriyle destek verdi.
YAZLIK SİTELER TAHLİYE EDİLDİ
Çorlu'daki yangında alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bazı yazlık siteler tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.
YÜZLERCE DÖNÜM TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ
Marmaraereğlisi'ndeki yangında yaklaşık 500 dönüm biçilmemiş buğday, 250 dönüm hasat edilmemiş kanola ile tarım arazisinde bulunan 20 konteyner ev zarar gördü. Çorlu'daki yangında ise yaklaşık 90 dekar buğday ekili alan küle döndü. Öte yandan yangının geride bıraktığı tahribat ise dron kamerasıyla görüntülendi.
Her iki ilçedeki yangın da ekiplerin yoğun çalışmasının ardından tamamen söndürülürken, yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.