Batman'da feci kaza! Yolcu minibüsü ile para nakil aracı çarpıştı: 15 yaralı
Batman'da yolcu minibüsü ile bir bankaya ait para nakil minibüsünün çarpışması sonucu 5'i çocuk toplam 15 kişi yaralandı. Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda yaşanan kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batman'da iki minibüsün karıştığı trafik kazası paniğe neden oldu. Kaza, saat 15.30 sıralarında Batman Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi.
KAVŞAKTA ŞİDDETLİ ÇARPIŞMA
Aydın E. yönetimindeki 21 LD 333 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer B. idaresindeki 06 BIG 213 plakalı bir bankaya ait para nakil minibüsü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsünde bulunanlar savrulurken çevrede büyük panik yaşandı.
5'İ ÇOCUK 15 KİŞİ YARALANDI
Kazada yolcu minibüsü sürücüsü Aydın E., araçta bulunan 5'i çocuk 12 yolcu ile para nakil minibüsündeki sürücü Ömer B. ve yanında bulunan Ömer B. olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtirken, kazanın nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.