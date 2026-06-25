Batman'da feci kaza! Yolcu minibüsü ile para nakil aracı çarpıştı: 15 yaralı

Batman'da yolcu minibüsü ile bir bankaya ait para nakil minibüsünün çarpışması sonucu 5'i çocuk toplam 15 kişi yaralandı. Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda yaşanan kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.