Muğla Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de saat 11:25'de 4,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının Muğla'nın Datça ilçesine189 kilometre uzaklıkta, 8,39 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine189 kilometre uzaklıkta, 8,39 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer: Akdeniz - [189.04 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2026-06-24
Saat: 11:25:48 TSİ
Enlem:35.06278 N
Boylam: 26.84472 E
Derinlik: 8.39 km
AFAD verilerine göre son depremler şöyle...
2026-06-24 11:25:48 35.06278 26.84472 8.39 MW 4.9 Akdeniz - [189.04 km] Datça (Muğla)
2026-06-24 10:21:52 38.64861 37.45111 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya)
2026-06-24 10:05:32 37.39333 43.98083 7.0 ML 2.0 Merkez (Hakkari)
2026-06-24 09:17:20 37.73778 29.19056 7.0 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2026-06-24 09:16:08 40.49139 27.79056 6.87 ML 1.3 Erdek (Balıkesir)
2026-06-24 09:06:06 38.77694 27.13667 7.0 ML 2.2 Yunusemre (Manisa)
2026-06-24 08:46:15 40.85833 30.88556 11.32 ML 3.1 Gümüşova (Düzce)
2026-06-24 08:06:00 38.23056 38.57889 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2026-06-24 07:53:54 38.74917 39.62 12.43 ML 1.7 Kovancılar (Elazığ)
2026-06-24 07:24:52 39.37722 40.63778 16.68 ML 1.8 Yedisu (Bingöl)
2026-06-24 07:13:00 37.17 36.70111 8.15 ML 2.1 Nurdağı (Gaziantep)
2026-06-24 07:05:09 39.04139 26.15361 7.0 ML 1.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [47.69 km] Karaburun (İzmir)
2026-06-24 06:34:26 39.21722 27.78694 6.99 ML 1.0 Soma (Manisa)
2026-06-24 06:20:23 39.09722 27.85278 5.26 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)
2026-06-24 06:10:12 38.16389 31.67028 7.93 ML 1.0 Doğanhisar (Konya)