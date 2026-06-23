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Aydın Germencik'te 3,9 büyüklüğünde deprem! 23 Haziran AFAD son depremler listesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aydın Germencik'te 3,9 büyüklüğünde deprem! 23 Haziran AFAD son depremler listesi

Aydın'ın Germencik ilçesinde 23 Haziran 2026 günü saat 14.04'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7,3 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.04'te kaydedilen sarsıntı, yerin 7,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Germencik ve çevresindeki bazı yerleşimlerde hissedilirken, ilk açıklamalarda herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Aydın Germencik'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Görsel: AFAD)Aydın Germencik'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Görsel: AFAD)

GERMENCİK'TE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre deprem, Germencik ilçesi merkezli olarak kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 3,9 (Mw) olarak ölçülürken, depremin enlem ve boylam koordinatları 37.91833 kuzey ve 27.59167 doğu olarak açıklandı.

  • Büyüklük:3.9 (Mw)
  • Yer:Germencik (Aydın)
  • Tarih:2026-06-23
  • Saat:14:04:35 TSİ
  • Enlem:37.91833 N
  • Boylam:27.59167 E
  • Derinlik:7.3 km

23 Haziran AFAD son depremler listesi (Foto: AA)23 Haziran AFAD son depremler listesi (Foto: AA)

23 HAZİRAN AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-06-23 14:06:32 38.45639 38.00833 11.72 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2026-06-23 14:04:35 37.91833 27.59167 7.3 MW 3.9 Germencik (Aydın)
2026-06-23 13:46:22 36.17306 31.04417 7.61 ML 1.8 Akdeniz - [57.71 km] Kumluca (Antalya)
2026-06-23 12:59:35 38.38778 37.34889 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-06-23 12:58:35 38.25 31.10444 7.0 ML 1.2 Yalvaç (Isparta)
2026-06-23 12:42:25 37.31417 28.65111 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2026-06-23 12:26:41 38.93972 43.55806 8.93 ML 2.6 Van Gölü - [03.59 km] Tuşba (Van)
2026-06-23 12:20:50 39.34556 42.20528 7.0 ML 1.5 Karaçoban (Erzurum)
2026-06-23 12:07:00 37.885 35.30194 7.0 ML 1.9 Yahyalı (Kayseri)
2026-06-23 11:57:42 39.91833 33.02139 7.0 ML 1.3 Mamak (Ankara)
2026-06-23 10:58:37 38.27278 38.22583 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-23 10:37:09 38.84722 43.51528 16.97 ML 2.2 Tuşba (Van)
2026-06-23 10:07:22 39.86222 28.835 7.03 ML 1.5 Orhaneli (Bursa)
2026-06-23 09:48:12 39.25778 28.15472 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-23 09:23:58 35.675 29.34417 7.04 ML 2.1 Akdeniz - [64.02 km] Kaş (Antalya)
2026-06-23 08:54:52 38.78 36.55028 6.98 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-23 08:50:24 38.48806 38.04306 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2026-06-23 08:42:00 37.76056 36.13167 7.34 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-06-23 08:29:32 39.51472 39.83694 7.02 ML 2.0 Pülümür (Tunceli)
2026-06-23 08:18:58 35.51639 29.36806 17.26 ML 2.5 Akdeniz - [79.44 km] Kaş (Antalya)
2026-06-23 08:13:24 38.06861 31.02167 6.71 ML 0.9 Gelendost (Isparta)
2026-06-23 08:08:34 38.42 39.02694 7.0 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
2026-06-23 08:06:00 38.12083 38.50722 6.94 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2026-06-23 07:32:33 37.54778 35.32417 7.0 ML 2.0 Aladağ (Adana)
2026-06-23 07:20:26 37.68833 32.34611 7.0 ML 1.5 Meram (Konya)
2026-06-23 07:12:10 39.13861 41.63389 7.0 ML 2.6 Varto (Muş)
2026-06-23 07:07:53 42.43361 42.95361 7.0 MW 4.1 Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [95.35 km] Posof (Ardahan)
2026-06-23 07:07:36 35.83667 29.21917 7.04 ML 1.6 Akdeniz - [49.51 km] Kaş (Antalya)
2026-06-23 07:00:50 40.82917 27.5775 6.96 ML 1.3 Marmara Denizi - [10.92 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2026-06-23 06:55:12 38.58222 22.91778 7.0 ML 3.9 Fthiotis, Stereá Elláda (Yunanistan)
2026-06-23 06:37:55 38.19917 38.63861 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2026-06-23 06:11:15 38.37667 28.40111 7.11 ML 1.5 Alaşehir (Manisa)

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