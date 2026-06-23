Aydın Germencik'te 3,9 büyüklüğünde deprem! 23 Haziran AFAD son depremler listesi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 23 Haziran 2026 günü saat 14.04'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7,3 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.04'te kaydedilen sarsıntı, yerin 7,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Germencik ve çevresindeki bazı yerleşimlerde hissedilirken, ilk açıklamalarda herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bilgi paylaşılmadı.
GERMENCİK'TE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre deprem, Germencik ilçesi merkezli olarak kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 3,9 (Mw) olarak ölçülürken, depremin enlem ve boylam koordinatları 37.91833 kuzey ve 27.59167 doğu olarak açıklandı.
- Büyüklük:3.9 (Mw)
- Yer:Germencik (Aydın)
- Tarih:2026-06-23
- Saat:14:04:35 TSİ
- Enlem:37.91833 N
- Boylam:27.59167 E
- Derinlik:7.3 km
23 HAZİRAN AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-06-23 14:06:32
|38.45639
|38.00833
|11.72
|ML
|1.3
|Akçadağ (Malatya)
|2026-06-23 14:04:35
|37.91833
|27.59167
|7.3
|MW
|3.9
|Germencik (Aydın)
|2026-06-23 13:46:22
|36.17306
|31.04417
|7.61
|ML
|1.8
|Akdeniz - [57.71 km] Kumluca (Antalya)
|2026-06-23 12:59:35
|38.38778
|37.34889
|7.0
|ML
|1.7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2026-06-23 12:58:35
|38.25
|31.10444
|7.0
|ML
|1.2
|Yalvaç (Isparta)
|2026-06-23 12:42:25
|37.31417
|28.65111
|7.0
|ML
|1.4
|Menteşe (Muğla)
|2026-06-23 12:26:41
|38.93972
|43.55806
|8.93
|ML
|2.6
|Van Gölü - [03.59 km] Tuşba (Van)
|2026-06-23 12:20:50
|39.34556
|42.20528
|7.0
|ML
|1.5
|Karaçoban (Erzurum)
|2026-06-23 12:07:00
|37.885
|35.30194
|7.0
|ML
|1.9
|Yahyalı (Kayseri)
|2026-06-23 11:57:42
|39.91833
|33.02139
|7.0
|ML
|1.3
|Mamak (Ankara)
|2026-06-23 10:58:37
|38.27278
|38.22583
|7.0
|ML
|1.8
|Yeşilyurt (Malatya)
|2026-06-23 10:37:09
|38.84722
|43.51528
|16.97
|ML
|2.2
|Tuşba (Van)
|2026-06-23 10:07:22
|39.86222
|28.835
|7.03
|ML
|1.5
|Orhaneli (Bursa)
|2026-06-23 09:48:12
|39.25778
|28.15472
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-06-23 09:23:58
|35.675
|29.34417
|7.04
|ML
|2.1
|Akdeniz - [64.02 km] Kaş (Antalya)
|2026-06-23 08:54:52
|38.78
|36.55028
|6.98
|ML
|1.6
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-06-23 08:50:24
|38.48806
|38.04306
|7.0
|ML
|1.1
|Akçadağ (Malatya)
|2026-06-23 08:42:00
|37.76056
|36.13167
|7.34
|ML
|1.5
|Saimbeyli (Adana)
|2026-06-23 08:29:32
|39.51472
|39.83694
|7.02
|ML
|2.0
|Pülümür (Tunceli)
|2026-06-23 08:18:58
|35.51639
|29.36806
|17.26
|ML
|2.5
|Akdeniz - [79.44 km] Kaş (Antalya)
|2026-06-23 08:13:24
|38.06861
|31.02167
|6.71
|ML
|0.9
|Gelendost (Isparta)
|2026-06-23 08:08:34
|38.42
|39.02694
|7.0
|ML
|1.6
|Sivrice (Elazığ)
|2026-06-23 08:06:00
|38.12083
|38.50722
|6.94
|ML
|1.2
|Sincik (Adıyaman)
|2026-06-23 07:32:33
|37.54778
|35.32417
|7.0
|ML
|2.0
|Aladağ (Adana)
|2026-06-23 07:20:26
|37.68833
|32.34611
|7.0
|ML
|1.5
|Meram (Konya)
|2026-06-23 07:12:10
|39.13861
|41.63389
|7.0
|ML
|2.6
|Varto (Muş)
|2026-06-23 07:07:53
|42.43361
|42.95361
|7.0
|MW
|4.1
|Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [95.35 km] Posof (Ardahan)
|2026-06-23 07:07:36
|35.83667
|29.21917
|7.04
|ML
|1.6
|Akdeniz - [49.51 km] Kaş (Antalya)
|2026-06-23 07:00:50
|40.82917
|27.5775
|6.96
|ML
|1.3
|Marmara Denizi - [10.92 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|2026-06-23 06:55:12
|38.58222
|22.91778
|7.0
|ML
|3.9
|Fthiotis, Stereá Elláda (Yunanistan)
|2026-06-23 06:37:55
|38.19917
|38.63861
|7.0
|ML
|0.9
|Pütürge (Malatya)
|2026-06-23 06:11:15
|38.37667
|28.40111
|7.11
|ML
|1.5
|Alaşehir (Manisa)