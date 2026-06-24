Giden azaldı, gelen arttı! Türkiye'de en fazla göç alan ve göç veren iller hangileri?

Verilere göre ülkeye gelen göçte ilk sırada yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubu yer aldı. Bu grubu yüzde 13,7 ile 25-29 yaş grubu, yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grubu takip etti. Türkiye'den ayrılan nüfusta ise tablo biraz farklı oldu. En yüksek oran yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Ardından yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu ve yüzde 12 ile 30-34 yaş grubu geldi.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK HANGİ YAŞ GRUBUNDAKİLER GELDİ?

İstanbul, en fazla göç alan ve veren il oldu. (Fotoğraf: TÜİK)

İSTANBUL HEM GÖÇ ALDI HEM DE GÖÇ VERDİ

2025 yılında yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin illere göre dağılımında İstanbul yüzde 42,2 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u yüzde 9,1 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, yüzde 3,1 ile İzmir ve yüzde 2,9 ile Bursa takip etti.

Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin dağılımında da İstanbul yüzde 35,4 ile listenin başında yer aldı. İstanbul'un ardından yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 4,3 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir geldi.

En fazla göç alan iller

İstanbul: %42,2

Antalya: %9,1

Ankara: %6,7

İzmir: %3,1

Bursa: %2,9

En fazla göç veren iller