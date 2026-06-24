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Giden azaldı, gelen arttı! Türkiye'de en fazla göç alan ve göç veren iller hangileri?

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Giden azaldı, gelen arttı! Türkiye'de en fazla göç alan ve göç veren iller hangileri?

Türkiye’nin uluslararası göç tablosu 2025’te dikkat çekici bir değişime işaret etti. Yurt dışından gelenlerin sayısı artarken Türkiye’den ayrılanların sayısı geriledi. Göç hareketlerinde genç yaş grupları öne çıktı. İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri, ülkenin göç hareketlerinde önemli bir değişim yaşandığını ortaya koydu. Yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin sayısı önceki yıla göre artarken Türkiye'den yurt dışına gidenlerin sayısında düşüş görüldü. Veriler, göç hareketlerinde genç nüfusun ağırlığını ve İstanbul'un merkez konumunu bir kez daha gösterdi.

Türkiye’ye gelen göç 2025 yılında yüzde 25,2 artış gösterdi. (Fotoğraf: TÜİK)Türkiye’ye gelen göç 2025 yılında yüzde 25,2 artış gösterdi. (Fotoğraf: TÜİK)

TÜRKİYE'YE GELEN GÖÇ ARTTI

TÜİK verilerine göre 2025 yılında yurt dışından Türkiye'ye göç eden kişi sayısı yüzde 25,2 artarak 393 bin 829'a yükseldi. Bu nüfusun yüzde 56,6'sını erkekler, yüzde 43,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'ye gelenlerin 91 bin 952'si Türk vatandaşı olurken 301 bin 877'si yabancı uyruklulardan oluştu.

Yurt dışına göç edenlerin sayısı 2025’te yüzde 5 geriledi. (Fotoğraf: TÜİK)Yurt dışına göç edenlerin sayısı 2025’te yüzde 5 geriledi. (Fotoğraf: TÜİK)

YURT DIŞINA GİDENLERİN SAYISI GERİLEDİ

Aynı dönemde Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı yüzde 5 azalarak 403 bin 216 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışına gidenlerin yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini kadınlar oluşturdu. Göç edenlerin 155 bin 119'u Türk vatandaşı, 248 bin 97'si ise yabancı uyruklu kişilerden oluştu.

2025 göç tablosu

Göç hareketi Kişi sayısı
Türkiye'ye gelenler 393 bin 829
Türkiye'den gidenler 403 bin 216
Gelen Türk vatandaşları 91 bin 952
Gelen yabancı uyruklular 301 bin 877
Giden Türk vatandaşları 155 bin 119
Giden yabancı uyruklular 248 bin 97

Göç hareketlerinde genç nüfus öne çıktı. (Fotoğraf: TÜİK)Göç hareketlerinde genç nüfus öne çıktı. (Fotoğraf: TÜİK)

TÜRKİYE'YE EN ÇOK HANGİ YAŞ GRUBUNDAKİLER GELDİ?

Verilere göre ülkeye gelen göçte ilk sırada yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubu yer aldı. Bu grubu yüzde 13,7 ile 25-29 yaş grubu, yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grubu takip etti. Türkiye'den ayrılan nüfusta ise tablo biraz farklı oldu. En yüksek oran yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Ardından yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu ve yüzde 12 ile 30-34 yaş grubu geldi.

Bu tablo, uluslararası göç hareketlerinde genç nüfusun belirleyici rolünü sürdürdüğünü gösterdi.

İstanbul, en fazla göç alan ve veren il oldu. (Fotoğraf: TÜİK)İstanbul, en fazla göç alan ve veren il oldu. (Fotoğraf: TÜİK)

İSTANBUL HEM GÖÇ ALDI HEM DE GÖÇ VERDİ

2025 yılında yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin illere göre dağılımında İstanbul yüzde 42,2 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u yüzde 9,1 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, yüzde 3,1 ile İzmir ve yüzde 2,9 ile Bursa takip etti.

Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin dağılımında da İstanbul yüzde 35,4 ile listenin başında yer aldı. İstanbul'un ardından yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 4,3 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir geldi.

En fazla göç alan iller

  • İstanbul: %42,2
  • Antalya: %9,1
  • Ankara: %6,7
  • İzmir: %3,1
  • Bursa: %2,9

En fazla göç veren iller

  • İstanbul: %35,4
  • Ankara: %8,7
  • Antalya: %6,5
  • Mersin: %4,3
  • İzmir: %3,7

Türkiye’ye gelen yabancılarda Türkmenistan ilk sırada yer aldı. (Fotoğraf: TÜİK)Türkiye’ye gelen yabancılarda Türkmenistan ilk sırada yer aldı. (Fotoğraf: TÜİK)

TÜRKİYE'YE EN FAZLA HANGİ ÜLKE VATANDAŞLARI GELDİ?

2025 yılında Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı Türkmenistan vatandaşları aldı. İlk beş ülke şöyle sıralandı:

  • Türkmenistan: Yüzde 23,4
  • Azerbaycan: Yüzde 8,3
  • Özbekistan: Yüzde 6,9
  • Mısır: Yüzde 6,1
  • Afganistan: Yüzde 5,8

TÜRKİYE'DEN AYRILAN YABANCILARDA IRAK İLK SIRADA

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklular arasında en büyük payı Irak vatandaşları oluşturdu. İlk beş ülke ise şöyle:

  • Irak: Yüzde 15,7
  • Afganistan: Yüzde 11,2
  • Rusya Federasyonu: Yüzde 7,6
  • İran: Yüzde 6,3
  • Türkmenistan: Yüzde 5,7

Türkiye’den ayrılan yabancılarda Irak ilk sıraya çıktı. (Fotoğraf: A Haber)Türkiye’den ayrılan yabancılarda Irak ilk sıraya çıktı. (Fotoğraf: A Haber)

GÖÇ İSTATİSTİKLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

TÜİK'in açıklamasına göre yıllık göç istatistikleri hazırlanırken, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin kayıtlarının yer aldığı Adres Kayıt Sistemi (AKS) temel alınıyor. Ayrıca yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin veri tabanı da hesaplamalarda kullanılıyor.

Doğumlar, ölümler, vatandaşlık kazanımı süreçleri, adres kayıtlarındaki gecikmeler, ikamet ve çalışma izinlerindeki başvurular ile yurt dışı zorunlu askerlik hizmeti gibi nedenlerle oluşan nüfus hareketleri ise göç hesaplamalarının dışında tutuluyor.

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