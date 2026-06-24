Giden azaldı, gelen arttı! Türkiye'de en fazla göç alan ve göç veren iller hangileri?
Türkiye’nin uluslararası göç tablosu 2025’te dikkat çekici bir değişime işaret etti. Yurt dışından gelenlerin sayısı artarken Türkiye’den ayrılanların sayısı geriledi. Göç hareketlerinde genç yaş grupları öne çıktı. İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri, ülkenin göç hareketlerinde önemli bir değişim yaşandığını ortaya koydu. Yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin sayısı önceki yıla göre artarken Türkiye'den yurt dışına gidenlerin sayısında düşüş görüldü. Veriler, göç hareketlerinde genç nüfusun ağırlığını ve İstanbul'un merkez konumunu bir kez daha gösterdi.
TÜRKİYE'YE GELEN GÖÇ ARTTI
TÜİK verilerine göre 2025 yılında yurt dışından Türkiye'ye göç eden kişi sayısı yüzde 25,2 artarak 393 bin 829'a yükseldi. Bu nüfusun yüzde 56,6'sını erkekler, yüzde 43,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'ye gelenlerin 91 bin 952'si Türk vatandaşı olurken 301 bin 877'si yabancı uyruklulardan oluştu.
YURT DIŞINA GİDENLERİN SAYISI GERİLEDİ
Aynı dönemde Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı yüzde 5 azalarak 403 bin 216 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışına gidenlerin yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini kadınlar oluşturdu. Göç edenlerin 155 bin 119'u Türk vatandaşı, 248 bin 97'si ise yabancı uyruklu kişilerden oluştu.
2025 göç tablosu
|Göç hareketi
|Kişi sayısı
|Türkiye'ye gelenler
|393 bin 829
|Türkiye'den gidenler
|403 bin 216
|Gelen Türk vatandaşları
|91 bin 952
|Gelen yabancı uyruklular
|301 bin 877
|Giden Türk vatandaşları
|155 bin 119
|Giden yabancı uyruklular
|248 bin 97