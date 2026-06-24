Deprem uzmanı uyardı! İşte en riskli nokta... Bu bölgelerde oturanlar dikkat: "Güncellenmesi gerekiyor"

Deprem bilimci Ramazan Demirtaş, güncellenen diri fay haritası sonrası dikkat çeken uyarılarda bulundu. Uzun süredir büyük deprem üretmeyen bazı bölgelerin yakından izlenmesi gerektiğini belirten Demirtaş, riskin sanıldığı gibi fay sayısıyla ölçülemeyeceğini söyledi. Uzman isim, önümüzdeki yıllarda deprem potansiyeli taşıyan kritik noktaları tek tek sıraladı. Peki hangi bölgeler uzmanların radarında ve neden dikkat çekiyor? İşte bilmeniz gerekenler...

Deprem bilimci Ramazan Demirtaş, güncellenen diri fay haritasına ilişkin, "485 fay 700'e çıktı deniyor ancak bu faylar zaten vardı. Sadece daha önce haritalanmamış ya da aktif olup olmadığı net olarak ortaya konulamamıştı. Fay sayısının artması deprem tehlikesinin arttığı anlamına gelmiyor" dedi. Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl aradan sonra güncellendi. Yapılan çalışmalar sonucunda haritaya 215 yeni diri fay eklenirken, ülkedeki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi.

Uzmanlar, söz konusu artışın yeni fay oluşumundan değil, mevcut fayların daha detaylı araştırmalar ve gelişen teknolojik imkanlarla tespit edilmesinden kaynaklandığını belirtti. Deprem bilimci Ramazan Demirtaş, konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Yeni belirlenen fay hatlarına ilişkin Demirtaş, "485 fay 700'e çıktı deniyor ancak bu faylar zaten vardı. Sadece daha önce haritalanmamış ya da aktif olup olmadığı net olarak ortaya konulamamıştı. Fay sayısının artması deprem tehlikesinin arttığı anlamına gelmiyor" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN SAYI DEĞİL POTANSİYELİ" Bir fayın tehlikesinin belirlenmesinde yıllık kayma hızı, deprem tekrarlama aralığı ve son deprem tarihi gibi verilerin esas alınması gerektiğini vurgulayan Demirtaş, "Örneğin 17 Ağustos 1999 depremini üreten İzmit segmentinin deprem tekrarlama aralığı yaklaşık 280 yıldır. Bu nedenle aynı segmentin yakın gelecekte benzer büyüklükte bir deprem üretmesi beklenmez" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 126 yılda 7 ve üzeri büyüklükte yaklaşık 25 deprem üreten fayların da uzun süre yeniden büyük deprem üretmeyeceğini kaydeden Demirtaş, "Önümüzdeki 50 ila 100 yıl içinde 700 fayın büyük çoğunluğu deprem üretmeyecek. Önemli olan hangi fayların büyük deprem üretme potansiyeli taşıdığıdır" diye konuştu.