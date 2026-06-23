Araç kamerasında görünce gözlerine inanamadı! "Yaptığımdan dolayı pişmanım"

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"BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM"

Polis tarafından gözaltına alınan komşu M.A.E. ifadesinde, "Ben işten gece geç geliyorum. Otomobili kullanan kişiyi tanımıyorum. Her gece geldiğimde yüksek sesle müzik dinleyip, alkol alıp çevreye rahatsızlık veriyorlar. Olay günü eve geldiğim sırada mahalleden bir arkadaşla karşılaştık, sohbet ediyorduk. Otomobilin içinde aynı kişiyi gördüm. Otomobilin camını açarak, 'Sessiz olun, bağırmayın. Girin evinize' diye bağırdı. Kendisiyle tartıştık, küfürleştik. Tartıştığım kişi evine gidince ben de gittim. Evde bir süre durduktan sonra aşağıya indim ve yerde bulduğum tuğla parçasını aracın ön camı ile sağ ön aynaya vurarak hasar verdim. Polisleri ben arayarak çağırdım. Otomobilin sahibi polislere şikayetçi olmadığını söyledi, polisler ayrıldı. Ben yaptığımdan dolayı pişmanım, bir anlık sinirle yaptım" dedi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.