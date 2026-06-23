Bursa'da feci kaza: Motosiklet otomobile ok gibi saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet otomobile adeta ok gibi saplanırken, sürücü metrelerce savrularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücünün tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.