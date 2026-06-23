Bursa'da feci kaza: Motosiklet otomobile ok gibi saplandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet otomobile adeta ok gibi saplanırken, sürücü metrelerce savrularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücünün tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatleri korkunç bir kaza meydana geldi. Saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde Hüseyin A. (21) idaresindeki 16 CAG 424 plakalı motosiklet, dönüş yaptığı sırada yola çıkan İsmail Ş. (51) yönetimindeki 16 F 5067 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobile yandan saplanan motosikletin sürücüsü metrelerce savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.