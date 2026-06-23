Zara Larsson, Sami Yusuf… İstanbul'da yıldızlar geçidi başlıyor! 2026 konser takvimi

İstanbul, 2026 yazında uluslararası müzik sektörünün en dikkat çeken duraklarından biri olacak. Scorpions'tan Zara Larsson’a, Moby'den Sami Yusuf’a kadar birçok dünyaca ünlü sanatçı İstanbul'da sahne alacak. Şehir, art arda düzenlenecek konser ve festivallerle kültür ve etkinlik turizminin önde gelen merkezlerinden biri olmayı sürdürecek.

İstanbul, bu yaz yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa ve Orta Doğu'nun da en yoğun konser destinasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında kentte gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlar, dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçileri İstanbul'da buluşturacak.

Açıklanan etkinlik takviminde rock, pop, elektronik müzik ve dünya müziğinin önde gelen isimleri yer alırken, organizasyonların turizm hareketliliğine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yaz boyunca düzenlenecek konserler, dünya müzik sahnesinin farklı türlerdeki önemli isimlerini İstanbul'da buluşturacak. (Görsel: TGA & Go Türkiye)

DÜNYA MÜZİĞİNİN DEVLERİ İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

2026 yaz sezonunun dikkat çeken organizasyonları arasında dünyaca ünlü rock grubu Scorpions'ın İstanbul konseri öne çıkıyor. Grup, 24 Haziran'da "Coming Home 60 Years of Scorpions Tour" kapsamında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.

Konser takvimi, farklı müzik türlerine hitap eden geniş bir yelpazeye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yaz boyunca sahneye çıkacak isimler arasında ayrıca Moby (29 Haziran), Ricky Martin (11 Temmuz), Tiesto (8 Ağustos) ve Zara Larsson (9 Ağustos) da yer alıyor.

Elektronik müzikten rock'a, poptan dünya müziğine uzanan etkinlik takvimi kapsamında Boris Brejcha, Anyma ve Black Coffee'nin yanı sıra Sami Yusuf ve Maher Zain de İstanbul'da konser verecek.

ELEKTRONİK MÜZİK DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ YER ALACAK

Elektronik müzik alanında dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine sahip Anyma, Black Coffee ve Boris Brejcha da İstanbul programında yer alan sanatçılar arasında bulunuyor.

Bunun yanı sıra The Offspring, Tom Odell, Gorillaz, LP, Amr Diab, Maher Zain ve Sami Yusuf gibi farklı müzik türlerinde öne çıkan sanatçılar da yaz boyunca İstanbul'da konser verecek.

Son yıllarda gerçekleştirilen yüksek katılımlı konserler, İstanbul'un uluslararası etkinlik haritasındaki görünürlüğünü artırdı.

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN DEV KONSERLER DÜNYA ÇAPINDA YANKI UYANDIRDI

İstanbul'un uluslararası etkinlik takvimindeki görünürlüğü son yıllarda düzenlenen yüksek katılımlı organizasyonlarla daha da arttı. Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli'nin kariyerinin 30. yılı kapsamında verdiği konser ve Grammy ödüllü sanatçı Kanye West'in İstanbul'daki büyük organizasyonu, şehrin küresel müzik sektöründeki yerini öne çıkaran etkinlikler arasında gösterildi.

118 bin kişinin katıldığı organizasyon, küresel ölçekte en yüksek katılımlı stadyum etkinlikleri arasında yer aldı. Çok sayıda ülkeden gelen ziyaretçilerin İstanbul'da buluştuğu konser, kapsamlı sahne prodüksiyonu ve uluslararası basında gördüğü geniş yer sayesinde kentin kültür ve etkinlik turizmindeki görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı. Böylece İstanbul, büyük ölçekli organizasyonlara ev sahipliği yapabilen küresel etkinlik merkezleri arasındaki konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Kültür-sanat organizasyonları, şehrin turizm hareketliliğine katkı sunarken farklı ülkelerden ziyaretçileri İstanbul'da buluşturuyor.

ETKİNLİK TURİZMİ İSTANBUL'A YENİ ZİYARETÇİ AKIŞI SAĞLIYOR

Yaz boyunca gerçekleşecek konserler ve festivaller, İstanbul'un etkinlik turizmi alanındaki çekim gücünü artırırken uluslararası ziyaretçi hareketliliğine de önemli katkı sağlıyor. Dünya yıldızlarını, farklı ülkelerden gelen ziyaretçileri ve kültür-sanat tutkunlarını buluşturan organizasyonlar, İstanbul'u yalnızca bir kültür-sanat merkezi değil, aynı zamanda küresel ölçekte tercih edilen bir etkinlik destinasyonu olarak öne çıkarıyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda Go Türkiye tarafından yürütülen "What's On" stratejisiyle Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve turizm talebinin yıl geneline yayılması hedefleniyor. Konserlerden kültür-sanat etkinliklerine, spordan gastronomiye uzanan geniş etkinlik takvimi tek çatı altında tanıtılırken, İstanbul'un çok katmanlı kültürel yapısı, dünya standartlarındaki etkinlik altyapısı ve farklı müzik türlerine ev sahipliği yapan sahneleri şehrin küresel etkinlik destinasyonu kimliğini daha da güçlendiriyor.

#WhatsoninTürkiye, #GoTürkiye ve #EventsinTürkiye etiketleriyle desteklenen dijital iletişim çalışmaları sayesinde İstanbul, yalnızca ziyaret edilen bir destinasyon değil; yılın her döneminde etkinlik, kültür ve deneyim sunan canlı bir şehir olarak küresel ölçekte görünürlüğünü artırmayı sürdürüyor.

Uluslararası organizasyonlar ve tanıtım çalışmalarıyla İstanbul'un dünya çapındaki etkinlik destinasyonu kimliğinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İSTANBUL 2026 ULUSLARARASI KONSER TAKVİMİ