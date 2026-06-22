Kazanın aslı ‘cinayet’ çıktı! Eski eniştesini arabayla ezerek öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün meydana gelen ve bir yayanın ölümüyle sonuçlanan olayın trafik kazası değil, planlı bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Sürücü S.Ö.'nün, 4 yıl önce ablasından boşanan eski eniştesini husumet nedeniyle kasten ezdiği belirlendi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ö. (22) yönetimindeki 38 AHS 929 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Serdar Coskun'a (43) çarparak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Serdar Coşkun, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. S.Ö.'nün evinin çevresinde ekipler tarafından yapılan araştırmalarda 38 AHS 929 plakalı otomobil binanın otoparkında park edilmiş halde bulundu.

Bir süre sonra S.Ö. ve otomobilde bulunan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, kendilerinin bulunduğu yeri bildirdi. Evlerine yakın bir bölgede polise teslim olan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Kazada ağır yaralanan Serdar Coşkun ise, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA DEĞİL, CİNAYET ÇIKTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde aracın şahsa kasten çarptığı belirlendi. S.Ö.'nün Coşkun'a çarptıktan sonra otomobille üzerinden geçtiği, ardından da otomobilden inip durumunu kontrol ettikten sonra yeniden otomobile binerek, olay yerinden kaçtığı öğrenildi.