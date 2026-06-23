Aydın'da kullandığı traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kullandığı traktörün tarla yolunda devrilmesi sonucu altında kalan Şenay Pınarcı (43), yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Şenay Pınarcı (43), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Bozdoğan ilçesi Ziyaretli Mahallesi'nde meydana geldi. Şenay Pınarcı kullandığı 64 EA 647 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini tarla yolunda kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Pınarcı, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.