Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir EGO otobüsünün kaza yapması sonucu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralının bulunduğu kazanın ardından İstanbul Yolu Şaşmaz istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor.

Ankara'dan gelen sıcak haberin detaylarını aktaran A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, "Etimesgut ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir EGO otobüsünün kaza yaptığı bildirildi" sözleriyle olayı duyurdu. Kazanın tam konumuyla ilgili detay veren Gültekin, "İstanbul Yolu Şaşmaz istikametinde, Ayaş Yolu'nu geçince EGO otobüsünün kaza yaptığı belirtildi" bilgisini paylaştı.



EKİPLER SEFERBER OLDU



Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibinin yönlendirildiği bildirildi. Olay yerindeki hareketliliği anlatan Gültekin, "Bölgede çok sayıda polis ekibinin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Yaralılara yönelik müdahalelerin sürdüğünü belirten muhabir, "Otobüs içerisindeki yaralılara ekipler tarafından hızla müdahale ediliyor" şeklinde konuştu.



Kaza sonrası bölgedeki trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması için yoğun çalışma yürütülüyor. Gültekin, "Trafik ekipleri akışın güvenli bir şekilde sağlanması için yoğun bir tedbir alıyor ancak kazanın kesin sebebi henüz belirlenemedi" sözleriyle son durumu aktardı. Olay yerindeki incelemelerin devam ettiği ve yaralıların hastaneye sevk süreçlerinin başladığı bildirildi.