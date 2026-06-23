İstanbul Silivri'de tarla yangını! Müdahaleye giden itfaiye aracı kazaya karıştı

İstanbul Silivri'de arpa tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler nedeniyle ekipler alarma geçti. Yangına müdahale için giden itfaiye aracı, E5 kara yolu Büyükçekmece Celaliye Mahallesi mevkiinde kazaya karıştı. Kazada itfaiye aracı devrilirken olay yerine ekipler sevk edildi.