AK Partili Yayman'dan İbrahim Tatlıses'e hastane ziyareti! Başkan Erdoğan'ın selamını iletti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’i ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Yayman, Tatlıses’i son derece moralinin yerinde olduğunu ve sağlıklı gördüklerini belirterek sanatçıya acil şifalar diledi.