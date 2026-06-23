AK Partili Yayman'dan İbrahim Tatlıses'e hastane ziyareti! Başkan Erdoğan'ın selamını iletti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’i ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Yayman, Tatlıses’i son derece moralinin yerinde olduğunu ve sağlıklı gördüklerini belirterek sanatçıya acil şifalar diledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti MKYK üyeleri Fatima Yurduseven ve Mehmet Ali Kurt bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören usta sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Ziyarette Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ta yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SELAMLARINI İLETTİ
Yayman, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Hüseyin Yayman, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi sürecine devam eden kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Kendilerini son derece moralli ve sağlıklı görmekten büyük memnuniyet duydum. Türküleriyle gönüllerimize dokunan değerli sanatçımıza acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sevenleriyle buluşmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.