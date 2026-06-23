İbrahim Tatlıses'le 5 yaşında tanışmış! İkiz annesi Yasemin Şefkatli ilk kez anlattı

İdo Tatlıses'in sunduğu "İdo Show"un son bölümüne, eşi Yasemin Şefkatli konuk oldu. Çiftin evlilik hayatlarına, çocuklarına ve Tatlıses ailesiyle olan ilişkilerine dair samimi açıklamalar yaptığı programda, Yasemin Şefkatli'nin İbrahim Tatlıses ile olan ilginç tanışma hikâyesi dikkat çekti.

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında başlayan evliliklerini 2024 yılında dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile taçlandırdı. İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, çocuklarının gelişimi ve aile yaşantılarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Eşi İdo Tatlıses'in sunduğu programa konuk olan Yasemin Şefkatli, aile hayatlarına dair açıklamalarda bulundu. İbrahim Tatlıses ile tanışma hikayesi sorulduğunda şaşırtıcı bir detayı paylaşan Yasemin Şefkatli, aslında ünlü sanatçıyla çok uzun yıllar önce tanıştığını ifade etti.

"İBRAHİM BEY İLE 5 YAŞINDAYKEN TANIŞTIM" Şefkatli, "Daha 5 yaşındaydım, ailece Tatlıses Kebap'a gitmiştik. Yengem o dönem İbrahim Bey'in yanında çalışıyordu. O gün İbrahim Bey'in kucağında çekilmiş bir fotoğrafım var, aslında ilk o gün tanıştık" diyerek aralarındaki bağın çok eskiye dayandığını belirtti.

"HER FIRSATTA TAVLA OYNARDIK" Yıllar sonra İdo Tatlıses ile bir araya geldiklerinde ise süreci "Bodrum'da İdo ile beraberken babasıyla tekrar bir araya geldik. İbrahim Bey tavla oynamayı çok sever, yazın her fırsatta tavla oynardık" sözleriyle aktardı.