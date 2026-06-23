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İbrahim Tatlıses'le 5 yaşında tanışmış! İkiz annesi Yasemin Şefkatli ilk kez anlattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İdo Tatlıses'in sunduğu "İdo Show"un son bölümüne, eşi Yasemin Şefkatli konuk oldu. Çiftin evlilik hayatlarına, çocuklarına ve Tatlıses ailesiyle olan ilişkilerine dair samimi açıklamalar yaptığı programda, Yasemin Şefkatli'nin İbrahim Tatlıses ile olan ilginç tanışma hikâyesi dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'le 5 yaşında tanışmış! İkiz annesi Yasemin Şefkatli ilk kez anlattı 1

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında başlayan evliliklerini 2024 yılında dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile taçlandırdı. İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, çocuklarının gelişimi ve aile yaşantılarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

İbrahim Tatlıses'le 5 yaşında tanışmış! İkiz annesi Yasemin Şefkatli ilk kez anlattı 2

Eşi İdo Tatlıses'in sunduğu programa konuk olan Yasemin Şefkatli, aile hayatlarına dair açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses ile tanışma hikayesi sorulduğunda şaşırtıcı bir detayı paylaşan Yasemin Şefkatli, aslında ünlü sanatçıyla çok uzun yıllar önce tanıştığını ifade etti.

İbrahim Tatlıses'le 5 yaşında tanışmış! İkiz annesi Yasemin Şefkatli ilk kez anlattı 3

"İBRAHİM BEY İLE 5 YAŞINDAYKEN TANIŞTIM"

Şefkatli, "Daha 5 yaşındaydım, ailece Tatlıses Kebap'a gitmiştik. Yengem o dönem İbrahim Bey'in yanında çalışıyordu. O gün İbrahim Bey'in kucağında çekilmiş bir fotoğrafım var, aslında ilk o gün tanıştık" diyerek aralarındaki bağın çok eskiye dayandığını belirtti.

İbrahim Tatlıses'le 5 yaşında tanışmış! İkiz annesi Yasemin Şefkatli ilk kez anlattı 4

"HER FIRSATTA TAVLA OYNARDIK"

Yıllar sonra İdo Tatlıses ile bir araya geldiklerinde ise süreci "Bodrum'da İdo ile beraberken babasıyla tekrar bir araya geldik. İbrahim Bey tavla oynamayı çok sever, yazın her fırsatta tavla oynardık" sözleriyle aktardı.

İbrahim Tatlıses'le 5 yaşında tanışmış! İkiz annesi Yasemin Şefkatli ilk kez anlattı 5

"MUCİZELER ONU BULSUN İSTEDİK"

Şefkatli, programda yaptığı açıklamalarla ikizlerin isim hikayesine de ilk kez detaylı anlattı. Hamilelik sürecinin kendileri için oldukça hassas ve zorlu geçtiğini belirten Şefkatli, ikizlerden birinin anne karnındayken yaşadığı sağlık problemine değindi.

İbrahim Tatlıses'le 5 yaşında tanışmış! İkiz annesi Yasemin Şefkatli ilk kez anlattı 6

Şefkatli, "İkizlerden birinin kalp problemi olduğunu anne karnındayken biliyorduk. Daha güçlü olsun, mucizeler onu bulsun diye bilerek İbrahim adını koymak istedik." ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'le 5 yaşında tanışmış! İkiz annesi Yasemin Şefkatli ilk kez anlattı 7

"ARKADAŞ OLABİLMEK EN GÜÇLÜ YANIMIZ"

10 yıllık birlikteliklerini 5 yıldır evlilikle taçlandıran çift, uzun ve mutlu bir ilişkinin sırrının "arkadaş olabilmekten" geçtiğini söyledi. İdo Tatlıses, ilişkilerindeki empati vurgusunu yineleyerek birbirini anlamanın ve dinlemenin önemine dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'le 5 yaşında tanışmış! İkiz annesi Yasemin Şefkatli ilk kez anlattı 8

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli, 1992 yılında dünyaya geldi. Yaşantısına İstanbul Beşiktaş'ta devam eden Yasemin Şefkatli, 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birlikteliklerini sürdürmektedir. Yasemin Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur.

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