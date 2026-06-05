İmparator'dan üzen haber: İbrahim Tatlıses yeniden hastanede

Seyhan Erdağ'ın özel haberine göre; yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre hareketsiz kalan İbrahim Tatlıses, sağlığına kavuşmak ve hareket kabiliyetini artırmak amacıyla Ankara'da bir hastaneye yattı. Ünlü sanatçının burada fizik tedavi göreceği belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği ağır enfeksiyon ve safra kesesi operasyonu ile sevenlerini endişelendiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık durumuyla yakından takip edilen Tatlıses'in, tedavi sürecine devam etmek üzere yeniden hastaneye yattığı öğrenildi.

Gelen yorumların ardından kısa sürede imaj tazeleyen sanatçı, şu sıralar tüm odağını iyileşme sürecine çevirmiş durumda.

Daha önce hastane çıkışında zayıflamış, bitkin ve beyazlamış saçlarıyla görüntülenen Tatlıses, hayranlarını oldukça korkutmuştu. Saçını, bıyığını ve kaşlarını boyatarak moral depoladığını gösteren İmparator, hayranlarına "Buradayım" mesajı vermişti.

Hastalık sürecinde kendisini ziyarete gelen bazı çocuklarıyla aralarındaki soğukluğu aşamayan Tatlıses, mal varlığıyla ilgili yaptığı çıkışla çok konuşulmuştu.

İbrahim Tatlıses, sadece sağlık sorunlarıyla değil, aynı zamanda aile içi ilişkileri ve dikkat çeken vasiyetiyle de gündemden düşmüyor.

Vasiyetinde tüm mirasını devlete bırakacağını açıklayan ünlü isim, şu ifadelerle tepkisini dile getirmişti:

"Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtırım kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler."

Sanat camiası ve hayranları, geçirdiği zorlu süreçlerin ardından İbrahim Tatlıses'in bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyor.