Rize'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Rize'nin Çayeli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.