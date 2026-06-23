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Rize'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Rize'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Rize'nin Çayeli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyünde meydana geldi.

Rize'den Çayeli istikametine giden yolda meydana gelen trafik kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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