Bakan Fidan'dan kritik kabul! Ankara'da Azerbaycan zirvesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul etti. Dışişleri Bakanlığının duyurduğu görüşmede iki ülke arasındaki temaslar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.