Bakan Fidan'dan kritik kabul! Ankara'da Azerbaycan zirvesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul etti. Dışişleri Bakanlığının duyurduğu görüşmede iki ülke arasındaki temaslar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın temaslar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
KARDEŞLİK MASASINDA KRİTİK TEMAS
Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile bir araya geldiği bildirildi.