Balıkesir Burhaniye’de zeytinlik alanında yangın! Alevler kontrol altında

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi’nde zeytinlik alanda yangın çıktı. Hafif poyrazın etkili olduğu bölgedeki yangına orman ve itfaiye ekipleri 8 araç ve 1 helikopterle havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde facianın eşiğinden dönüldüğünü belirten A Haber Vedat Sezer, "Öğle saatleri itibarıyla yapılan müdahaleler olumlu sonuçlandı ve yangın, ormanlık alana sıçramadan zeytinlik alan içerisinde kontrol altına alındı" şeklinde konuştu.

Balıkesir'in Körfez bölgesindeki en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Burhaniye ilçesinden korkutan bir yangın haberi geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pelitköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan alevler, bölgede etkili olan hafif poyraz rüzgarının da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Zeytin ağaçlarını tehdit eden yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangının ormanlık alana sıçramaması ve asırlık zeytin ağaçlarına daha fazla zarar vermemesi için Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirlikleri adeta seferber oldu. Alevlerin yayılma eğilimi göstermesi üzerine kara ekiplerinin yanı sıra havadan da destek istendi. Yangın mahallinde şu an itibarıyla karadan 8 arazöz ve itfaiye aracı, havadan ise 1 yangın söndürme helikopteri koordineli bir şekilde müdahale edildi.

ZAMANLA YARIŞ

Yangının meydana geldiği Pelitköy bölgesinde hafif şiddette esen poyraz rüzgarı, alevlerin yön değiştirmesine neden olurken ekiplerin söndürme çalışmalarını zaman zaman güçleştiriyor. Yangının tamamen kontrol altına alınması ve yeşil altının zarar görmemesi için hem orman işçileri hem de itfaiye erleri yoğun bir mesai harcıyor. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları kararlılıkla devam edildi.

ALEVLER BİR OTOMOBİLDEN YÜKSELDİ

Alevlerin araçtan çıkar çıkmaz kuru otlarla buluştuğunu belirten A Haber muhabiri Vedat Sezer, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla birlikte yangının kısa sürede kontrol edilemez bir noktaya ulaştığını ve geniş bir alana yayıldığını söyledi.



POYRAZIN ETKİSİYLE KÂBUS BÜYÜDÜ: ZEYTİNLİKLER ALEV HAPSİNDE

Yangın bölgesindeki meteorolojik şartların müdahaleyi zorlaştırdığına dikkat çeken Vedat Sezer, "Hafif esen poyraz rüzgarının etkisiyle alevler zeytinlik alan içerisinde hızla ilerledi ve kuru otların da tutuşmasıyla yangın daha da büyüdü" şeklinde konuştu. Zeytin ağaçlarının cayır cayır yandığı o dehşet anlarında, Balıkesir Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgeye yıldırım hızıyla sevk edildiği aktarıldı.



150 PERSONELLE CAN SİPERANE MÜCADELE

Yangının boyutlarını ve müdahale gücünü rakamlarla gözler önüne seren A Haber muhabiri Vedat Sezer, "Bölgede 8 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 helikopterle birlikte yaklaşık 150 personel, alevleri dizginlemek için yoğun bir mesai harcadı" ifadelerini kullandı. Zeytin ağaçlarının bir kısmının zarar gördüğü bölgede, personelin dumana ve sıcağa rağmen geri adım atmadığını vurgulayan Sezer, mücadelenin her saniyesinin ne kadar kritik olduğunu dile getirdi.



ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN DURDURULDU: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde facianın eşiğinden dönüldüğünü belirten Vedat Sezer, "Öğle saatleri itibarıyla yapılan müdahaleler olumlu sonuçlandı ve yangın, ormanlık alana sıçramadan zeytinlik alan içerisinde kontrol altına alındı" şeklinde konuştu. Felaketin kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını ifade eden Sezer, ekiplerin yeni bir parlama riskine karşı teyakkuzda beklediğini ve bölgedeki incelemelerin devam ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.