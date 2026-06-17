Dinlenmek için yaslandığı çit kırılınca hayatını kaybetti: Gümüşhane'de acı olay

Gümüşhane'nin Mescitli köyünde, dinlenmek için yaslandığı çitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen 54 yaşındaki Güven Işık hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Işık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.