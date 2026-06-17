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Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2026 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2026 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü heyecanı da başladı. Türkiye dahil birçok ülkede aynı tarihte kutlanan özel gün için geri sayım sürerken 2026 Babalar Günü'nün hangi güne denk geldiği, kaç gün kaldığı ve bu anlamlı günün nasıl ortaya çıktığı merak konusu oldu.

Babalar Günü için geri sayım sürerken, haziran ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte kutlama tarihine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Her yıl milyonlarca kişinin babalarına sevgisini ve teşekkürünü göstermesine vesile olan bu özel gün, 2026 yılında da aileleri bir araya getirecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, dünyanın birçok ülkesinde her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu nedenle 2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle birçok aile şimdiden planlarını yapmaya başladı. Özellikle yaz sezonunun başlangıcına yakın olması bu özel günün daha geniş katılımlı aile organizasyonlarıyla kutlanmasına imkan sağlıyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

BABALAR GÜNÜ TARİHİ ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Her ne kadar birçok ülkede haziran ayının üçüncü pazar günü kutlansa da Babalar Günü'nün tarihi ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Bazı ülkelerde kutlama tarihleri şöyle:

  • Türkiye: Haziran ayının üçüncü pazarı
  • ABD: Haziran ayının üçüncü pazarı
  • Birleşik Krallık: Haziran ayının üçüncü pazarı
  • Kanada: Haziran ayının üçüncü pazarı
  • Hindistan: Haziran ayının üçüncü pazarı
  • İspanya: 19 Mart
  • Yeni Zelanda: Eylül ayının ilk pazarı

Bu farklılıklar ülkelerin kültürel gelenekleri ve tarihsel süreçlerinden kaynaklanıyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü'nün ortaya çıkışında oldukça duygusal bir hikaye bulunuyor. ABD'de yaşayan Sonora Smart Dodd, Amerikan İç Savaşı gazisi olan babasının fedakarlıklarından etkilenerek böyle bir günün kutlanması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası, eşinin vefatının ardından altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.

Babasına duyduğu saygıyı göstermek isteyen Dodd, babaların da anneler gibi özel bir günle onurlandırılması gerektiğini savundu. İlk olarak babasının doğum günü olan 5 Haziran tarihini önerdi. Ancak hazırlık sürecinin uzaması nedeniyle ilk resmi kutlama farklı bir tarihte gerçekleştirildi.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

İLK RESMİ KUTLAMA NE ZAMAN YAPILDI?

Tarihteki ilk resmi Babalar Günü kutlaması 19 Haziran 1910'da Washington'da düzenlendi. Bu kutlama zamanla ABD'nin farklı eyaletlerine yayıldı ve yıllar içinde ulusal çapta kabul görmeye başladı. Babalar Günü'nün resmi olarak tanınması birkaç aşamada gerçekleşti.

  • 1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, haziran ayının üçüncü pazar gününü Babalar Günü olarak ilan eden bir bildiri yayımladı.
  • 1972 yılında ise ABD Başkanı Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü ulusal kutlama günü olarak yasal statü kazandı.

Böylece kutlama zaman içinde dünya genelinde benimsenen uluslararası bir özel gün haline geldi.

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