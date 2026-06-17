Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2026 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?
Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü heyecanı da başladı. Türkiye dahil birçok ülkede aynı tarihte kutlanan özel gün için geri sayım sürerken 2026 Babalar Günü'nün hangi güne denk geldiği, kaç gün kaldığı ve bu anlamlı günün nasıl ortaya çıktığı merak konusu oldu.
Babalar Günü için geri sayım sürerken, haziran ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte kutlama tarihine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Her yıl milyonlarca kişinin babalarına sevgisini ve teşekkürünü göstermesine vesile olan bu özel gün, 2026 yılında da aileleri bir araya getirecek.
2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü, dünyanın birçok ülkesinde her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu nedenle 2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle birçok aile şimdiden planlarını yapmaya başladı. Özellikle yaz sezonunun başlangıcına yakın olması bu özel günün daha geniş katılımlı aile organizasyonlarıyla kutlanmasına imkan sağlıyor.
BABALAR GÜNÜ TARİHİ ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR
Her ne kadar birçok ülkede haziran ayının üçüncü pazar günü kutlansa da Babalar Günü'nün tarihi ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Bazı ülkelerde kutlama tarihleri şöyle:
- Türkiye: Haziran ayının üçüncü pazarı
- ABD: Haziran ayının üçüncü pazarı
- Birleşik Krallık: Haziran ayının üçüncü pazarı
- Kanada: Haziran ayının üçüncü pazarı
- Hindistan: Haziran ayının üçüncü pazarı
- İspanya: 19 Mart
- Yeni Zelanda: Eylül ayının ilk pazarı
Bu farklılıklar ülkelerin kültürel gelenekleri ve tarihsel süreçlerinden kaynaklanıyor.