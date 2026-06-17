Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2026 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?

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BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü'nün ortaya çıkışında oldukça duygusal bir hikaye bulunuyor. ABD'de yaşayan Sonora Smart Dodd, Amerikan İç Savaşı gazisi olan babasının fedakarlıklarından etkilenerek böyle bir günün kutlanması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası, eşinin vefatının ardından altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.

Babasına duyduğu saygıyı göstermek isteyen Dodd, babaların da anneler gibi özel bir günle onurlandırılması gerektiğini savundu. İlk olarak babasının doğum günü olan 5 Haziran tarihini önerdi. Ancak hazırlık sürecinin uzaması nedeniyle ilk resmi kutlama farklı bir tarihte gerçekleştirildi.