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CHP'li Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında tutuklu sayısı 4 oldu!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
CHP'li Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında tutuklu sayısı 4 oldu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ile inşaat firması yetkilisi eşi Şamil Güçlü tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

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GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Başsavcılık tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "Rüşvet", "Görevi kötüye kullanma" ve "İmar Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri Gizem Göçtü ve Sezgin Kuş, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ile inşaat firması yetkilisi Şamil Güçlü hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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BELEDİYE BAŞKANI GÜNAY TUTUKLANDI!

26 Nisan'da düzenlenen operasyonda, yurt dışında oldukları belirlenen Gizem Göçtü ve Şamil Güçlü dışındaki şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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TUTUKLU SAYISI 4 OLDU

Haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları tespit edilen Gizem Göçtü ile Şamil Güçlü ise Türkiye'ye dönüşlerinde havalimanında gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

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