Güzelbahçe soruşturmasında müştekiye tehdit dolu mesajlar: Karının yanında kafandan vurduracağız
Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelk soruşturma kapsamında ifade veren müştekinin tutuklanan CHP’li belediye başkanı Mustafa Günay hakkındaki şikayetini geri çekmesi yönünde yurt dışı numaralardan tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı. Söz konusu tehditlere ilişkin ayrıca bir soruşturma başlatılırken, müştekinin can güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon kurularak gerekli koruma tedbirlerinin devreye alındığı öğrenildi. Tehdit mesajlarında müştekiye ağır küfürler edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güzelbahçe Belediyesine yönelik düzenlenen 'rüşvet ve organize suç örgütü' operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı.
ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ İDDİALAR
Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular olduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtildi.
Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi.
Rüşvet alındığına ilişkin dekontlar ile mağdur ve tanık beyanlarının bulunduğu, Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşinin yetkilisi olduğu şirket üzerinden para akışının sağlandığının tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerden G.G'nin eşi Ş.G'ye ait şirket aracılığıyla rüşvet alınmasına yönelik görüşmeler yapıldığına ilişkin beyanların da soruşturma dosyasında yer aldığı ifade edildi.
Mustafa Günay'ın Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olduğunun tespit edildiği, Birlik aracılığıyla belediyelerin mal varlıkları üzerinden 3,5 milyon lira kamu zararına yol açabilecek usulsüz harcama yapıldığına ilişkin bilirkişi tespitlerinin bulunduğu kaydedildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada alınan tanık ifadeleri, Güzelbahçe'deki imar ve ruhsat süreçlerine ilişkin dikkat çeken detayları ortaya çıkardı.
AYKIRI YAPILAŞMA NASIL ORGANİZE EDİLDİ?
Soruşturma dosyasına giren ifadede tanık S.K., 2022-2025 yılları arasında Sinan Karahan isimli şahsın yanında inşaat takip ve gayrimenkul işleriyle ilgilendiğini belirterek, belediye içerisindeki bazı isimler ve bağlantılı kişiler aracılığıyla imara aykırı yapılaşmaların organize edildiğini söyledi.
TANIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tanık S.K., soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat firması grup yetkilisi Şamil Göçtü'nün kendileriyle bağlantıya geçtiğini, 'işlerin hızlı ve kolay çözüleceği' yönünde güvence verdiğini anlatarak, bu güvence sonrası imar üst sınırının aşılması suretiyle yapıların büyütüldüğünü söyledi.
"CİMER ŞİKAYETİ GELİNCE..."
Tanık S.K.'nın ifadesine göre, imara aykırı yapılaşma sonrası CİMER'e yapılan şikayet üzerine idari ve adli işlem başlatıldı. Bunun ardından Şamil Göçtü aracılığıyla belediyede görüşme gerçekleştirildiğini anlatan S.K., belediye yönetiminin 'şikayet nedeniyle işlem yapmak zorunda olduklarını ancak yardımların sürmesi halinde minimum ceza uygulanacağını' söylediğini beyan etti. S.K., bu süreçlerin tamamını birebir bildiğini ve olayların içinde bulunduğunu ifade etti.
"MUAMELECİLER DOSYALARI İMAR MÜDÜRÜNE TAŞIYORDU"
İfadede en dikkat çeken bölümlerden biri ise belediyedeki ruhsat ve iskan süreçlerine ilişkin anlatımlar oldu. Tanık S.K.'ya göre, "muameleci" olarak adlandırılan çantacı aracılar, müteahhitlerden dosyaları alıp belediyedeki ilgili isimlere ulaştırıyordu. S.K., belediyeden ya da bağlantılı şirketlerden talep edilen paraların bu aracılar üzerinden toplandığını, daha sonra ilgili kişilere teslim edildiğini beyan etti.
"SAHTE FOTOĞRAFLARLA BAKANLIK ONAYI ALINDI"*
Soruşturma kapsamında dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri ise yapı ruhsat süreçlerinde "sahte fotoğraf" kullanıldığı yönündeki beyanlar oldu. Tanık S.K.'nın anlatımına göre süreçte önce projeler mevzuata uygunmuş gibi gösteriliyor, ardından daha önce yapılmış başka yapılara ait fotoğraflar yeni projeye aitmiş gibi sisteme yükleniyordu.
"RÜŞVET KARŞILIĞI LÜKS ARAÇ VERİLDİ"
Tanık ifadesinde bazı şirketler ve müteahhitlerle ilgili ciddi rüşvet iddiaları da yer aldı. S.K., bir firma ile bağlantılı bir kişinin belediye başkanına Mercedes araç verdiğini söyledi. S.K., bu aracın, başkana imara aykırı büyük yapılaşmalara göz yumulması karşılığında verildiğini ifade etti
"SORUŞTURMA DOSYASINDA VELİ AĞBABA DETAYI"
Tanık S.K.'nın ifadesinde Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın adı da geçti.
S.K., "rüşvet ilişkileri" konusunda Veli Ağbaba'nın doğrudan para aldığına dair somut bir bilgileri olmadığını, ancak Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile Veli Ağbaba'nın birbirlerini desteklediklerini söyledi.
MÜŞTEKİYE TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLAR
Dosya kapsamında ifade veren müştekiye, yurt dışı hatları üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderildiği ortaya çıktı. Mesajlarda, tutuklanan CHP'li belediye başkanı hakkındaki şikâyetini geri çekmesinin istendiği öğrenildi.
GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI
Tehdit mesajlarıyla ilgili ayrıca ayrı bir soruşturma başlatılırken, müştekinin can güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle ilgili kurumlarla temasa geçildiği ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının sağlandığı belirtildi.