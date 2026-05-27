Güzelbahçe soruşturmasında müştekiye tehdit dolu mesajlar: Karının yanında kafandan vurduracağız

Rüşvet alındığına ilişkin dekontlar ile mağdur ve tanık beyanlarının bulunduğu, Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşinin yetkilisi olduğu şirket üzerinden para akışının sağlandığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular olduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtildi.

AYKIRI YAPILAŞMA NASIL ORGANİZE EDİLDİ?

Soruşturma dosyasına giren ifadede tanık S.K., 2022-2025 yılları arasında Sinan Karahan isimli şahsın yanında inşaat takip ve gayrimenkul işleriyle ilgilendiğini belirterek, belediye içerisindeki bazı isimler ve bağlantılı kişiler aracılığıyla imara aykırı yapılaşmaların organize edildiğini söyledi.

TANIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tanık S.K., soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat firması grup yetkilisi Şamil Göçtü'nün kendileriyle bağlantıya geçtiğini, 'işlerin hızlı ve kolay çözüleceği' yönünde güvence verdiğini anlatarak, bu güvence sonrası imar üst sınırının aşılması suretiyle yapıların büyütüldüğünü söyledi.

"CİMER ŞİKAYETİ GELİNCE..."

Tanık S.K.'nın ifadesine göre, imara aykırı yapılaşma sonrası CİMER'e yapılan şikayet üzerine idari ve adli işlem başlatıldı. Bunun ardından Şamil Göçtü aracılığıyla belediyede görüşme gerçekleştirildiğini anlatan S.K., belediye yönetiminin 'şikayet nedeniyle işlem yapmak zorunda olduklarını ancak yardımların sürmesi halinde minimum ceza uygulanacağını' söylediğini beyan etti. S.K., bu süreçlerin tamamını birebir bildiğini ve olayların içinde bulunduğunu ifade etti.

"MUAMELECİLER DOSYALARI İMAR MÜDÜRÜNE TAŞIYORDU"

İfadede en dikkat çeken bölümlerden biri ise belediyedeki ruhsat ve iskan süreçlerine ilişkin anlatımlar oldu. Tanık S.K.'ya göre, "muameleci" olarak adlandırılan çantacı aracılar, müteahhitlerden dosyaları alıp belediyedeki ilgili isimlere ulaştırıyordu. S.K., belediyeden ya da bağlantılı şirketlerden talep edilen paraların bu aracılar üzerinden toplandığını, daha sonra ilgili kişilere teslim edildiğini beyan etti.

"SAHTE FOTOĞRAFLARLA BAKANLIK ONAYI ALINDI"*

Soruşturma kapsamında dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri ise yapı ruhsat süreçlerinde "sahte fotoğraf" kullanıldığı yönündeki beyanlar oldu. Tanık S.K.'nın anlatımına göre süreçte önce projeler mevzuata uygunmuş gibi gösteriliyor, ardından daha önce yapılmış başka yapılara ait fotoğraflar yeni projeye aitmiş gibi sisteme yükleniyordu.