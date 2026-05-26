BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÜNAY DA GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve belediye imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMALAR SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor.

Gözaltı listesine ahaber.com.tr ulaştı. Gözaltına alınanlar arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra eşi Nermin Günay, bir önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce ve imar müdürünün de olduğu belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, Güzelbahçe Belediyesi'nde arama yapıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler şahıslar şunlar:

- Mustafa Günay (İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı)

- Nermin Günay (Belediye Başkanı eşi)

- Özdem Mustafa İNCE (Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı)

- Gizem Göçtü (Belediye Meclis Üyesi)

-Şamil Göçtü (MİRYA Grup Yetkilisi)

- Özgür Bayraktar (İmar ve Şehircilik Müdürü)

-Sezgin Kuş (Belediye Meclis Üyesi)

Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Güne oldukça hareketli ve kritik bir gelişmeyle başladıklarını vurgulayan A Haber muhabiri Tayfun Er, "Çok yeni, taze bir olay, son dakika gelişmesi. Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi." sözleriyle bölgedeki ateş hattından ilk bilgileri paylaştı. Operasyonun kapsamının genişlemesi beklenirken, belediye binasındaki aramalar ve incelemeler de tüm hızıyla sürüyor.



MALİ KRİZ VE ÖZGÜR ÖZEL BAĞLANTISI

Belediyenin son dönemdeki ekonomik tablosuna dikkat çeken Tayfun Er, "Güzelbahçe Belediyesi finansal açıdan sıkıntıda olan belediyelerden bir tanesiydi." ifadelerini kullandı. Operasyonun sadece idari değil, siyasi yankılarının da olacağına işaret eden Er, "Şu anda sosyal medyadan da baktığımda, Özgür Özel ile de bir hayli yakın olduğu, yakın arkadaşı olduğu bilgileri var." dedi.



BELEDİYE BAŞKANI VE İMAR MÜDÜRÜ KISKIVRAK

Operasyonun hedefindeki isimler netleşmeye başlarken, gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor. Tayfun Er, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan bir operasyon. Cumhuriyet Halk Partili Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Belediye İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu en az 5 kişinin gözaltında olduğu bilgisi var." şeklinde konuştu. Şüphelilerin emniyetteki sorgu süreçlerinin başladığı bildirildi.



JANDARMA EKİPLERİ BELEDİYE BİNASINDA

Soruşturmanın gidişatına dair teknik detayları paylaşan Tayfun Er, "Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildiğini biliyoruz. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları da devam ediyor." sözleriyle adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Belediye binasında birçok evrak ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi.



MAAŞLAR ÖDENEMİYOR, MALİ SIKINTI HAD SAFHADA

İzmir'deki yerel yönetimlerin içinde bulunduğu ekonomik darboğaza değinen Tayfun Er, "İzmir'de pek çok belediyede bu tür mali sıkıntılar hat safhada diyebiliriz. İşçilerin, memurların maaşlarını ödeyememe durumundalar şu anda." ifadeleriyle krizin boyutlarını gözler önüne serdi. Güzelbahçe Belediyesi'nin de bu krizin merkezindeki noktalardan biri olduğu vurgulandı.



KONGRE SÜRECİ VE PARA TRAFİĞİ İDDİALARI

Operasyonun perde arkasındaki çarpıcı iddiaları dile getiren Tayfun Er, "Başta Uşak Belediyesi olmak üzere bu kongre sürecinde gönderilen paralar vesaire, şu bu gibi şeyler olabileceği iddiaları da var." dedi.