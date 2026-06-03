80 bin kişi aynı gemide yaşayacak! Dünyanın yüzen ilk şehri kuruluyor!

Yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğa sahip olması planlanan Freedom Ship, 80 bin kişiyi aynı anda barındırabilecek kapasitesiyle yeniden gündemde. Nükleer enerjiyle çalışması hedeflenen dev proje; okul, hastane, stadyum ve otelleriyle okyanuslarda yüzen bir şehir kurmayı amaçlıyor.

İnsanlık tarihinin en sıra dışı projelerinden biri olarak gösterilen Freedom Ship, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 80 bin kişiyi aynı anda barındırabilecek şekilde tasarlanan dev yapı, yalnızca bir yolcu gemisi değil, kendi ekonomisi, eğitim sistemi, sağlık hizmetleri ve sosyal yaşam alanlarıyla yüzen bir şehir olarak planlanıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜZEN YAPILARINDAN BİRİ OLACAK Freedom Ship'in planlanan boyutları, günümüzde hizmet veren en büyük kruvaziyer gemilerini geride bırakıyor. Proje kapsamında geminin; Yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğunda,

243 metre genişliğinde,

30 güverte yüksekliğinde,

2,3 milyon brüt ton ağırlığında olması hedefleniyor. Bu ölçüler, yapıyı şimdiye kadar tasarlanan en büyük yüzen yaşam alanlarından biri haline getiriyor.

İÇİNDE BİR ŞEHİRDE OLAN HER ŞEY BULUNACAK Freedom Ship'in en dikkat çekici yönlerinden biri, sakinlerinin ihtiyaç duyabileceği hemen her hizmeti bünyesinde barındıracak olması. Projeye göre gemide; Tam kapsamlı sağlık hizmeti sunacak bir araştırma hastanesi,

İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim verecek okullar ve eğitim kurumları,

15 bin kişi kapasiteli bir spor stadyumu,

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir kongre merkezi,

Çok katlı oteller ve konaklama alanları,

Müze ve konser salonlarından oluşan kültür-sanat merkezleri,

Geniş kapsamlı bir su parkı,

Bankalar, mağazalar ve ofislerden oluşan ticaret alanları,

Sekiz adet helikopter pisti Bunun yanında geniş yürüyüş yolları, park alanları, restoranlar, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanları da projede yer alıyor.

50 BİN KALICI SAKİN, 20 BİN PERSONEL Freedom Ship'in nüfusu birçok ilçeyi geride bırakacak seviyede planlandı. Projeye göre gemide; 50 bin kalıcı sakin,

10 bin turist ve günübirlik ziyaretçi,

20 bin personel bulunacak. Bu sayıların toplamı, küçük bir kentin nüfusuna karşılık geliyor.