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80 bin kişi aynı gemide yaşayacak! Dünyanın yüzen ilk şehri kuruluyor!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğa sahip olması planlanan Freedom Ship, 80 bin kişiyi aynı anda barındırabilecek kapasitesiyle yeniden gündemde. Nükleer enerjiyle çalışması hedeflenen dev proje; okul, hastane, stadyum ve otelleriyle okyanuslarda yüzen bir şehir kurmayı amaçlıyor.

80 bin kişi aynı gemide yaşayacak! Dünyanın yüzen ilk şehri kuruluyor! 1

İnsanlık tarihinin en sıra dışı projelerinden biri olarak gösterilen Freedom Ship, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 80 bin kişiyi aynı anda barındırabilecek şekilde tasarlanan dev yapı, yalnızca bir yolcu gemisi değil, kendi ekonomisi, eğitim sistemi, sağlık hizmetleri ve sosyal yaşam alanlarıyla yüzen bir şehir olarak planlanıyor.

80 bin kişi aynı gemide yaşayacak! Dünyanın yüzen ilk şehri kuruluyor! 2

DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜZEN YAPILARINDAN BİRİ OLACAK

Freedom Ship'in planlanan boyutları, günümüzde hizmet veren en büyük kruvaziyer gemilerini geride bırakıyor. Proje kapsamında geminin;

  • Yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğunda,
  • 243 metre genişliğinde,
  • 30 güverte yüksekliğinde,
  • 2,3 milyon brüt ton ağırlığında olması hedefleniyor.

Bu ölçüler, yapıyı şimdiye kadar tasarlanan en büyük yüzen yaşam alanlarından biri haline getiriyor.

80 bin kişi aynı gemide yaşayacak! Dünyanın yüzen ilk şehri kuruluyor! 3

İÇİNDE BİR ŞEHİRDE OLAN HER ŞEY BULUNACAK

Freedom Ship'in en dikkat çekici yönlerinden biri, sakinlerinin ihtiyaç duyabileceği hemen her hizmeti bünyesinde barındıracak olması. Projeye göre gemide;

  • Tam kapsamlı sağlık hizmeti sunacak bir araştırma hastanesi,
  • İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim verecek okullar ve eğitim kurumları,
  • 15 bin kişi kapasiteli bir spor stadyumu,
  • Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir kongre merkezi,
  • Çok katlı oteller ve konaklama alanları,
  • Müze ve konser salonlarından oluşan kültür-sanat merkezleri,
  • Geniş kapsamlı bir su parkı,
  • Bankalar, mağazalar ve ofislerden oluşan ticaret alanları,
  • Sekiz adet helikopter pisti

Bunun yanında geniş yürüyüş yolları, park alanları, restoranlar, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanları da projede yer alıyor.

80 bin kişi aynı gemide yaşayacak! Dünyanın yüzen ilk şehri kuruluyor! 4

50 BİN KALICI SAKİN, 20 BİN PERSONEL

Freedom Ship'in nüfusu birçok ilçeyi geride bırakacak seviyede planlandı. Projeye göre gemide;

  • 50 bin kalıcı sakin,
  • 10 bin turist ve günübirlik ziyaretçi,
  • 20 bin personel bulunacak.

Bu sayıların toplamı, küçük bir kentin nüfusuna karşılık geliyor.

80 bin kişi aynı gemide yaşayacak! Dünyanın yüzen ilk şehri kuruluyor! 5

LİMANLARA UĞRAMAYACAK

Freedom Ship'in en ilginç özelliklerinden biri de çalışma modeli. Dev yapı, büyüklüğü nedeniyle geleneksel limanlara yanaşamayacak. Bunun yerine uluslararası sularda hareket edecek ve yolcular karaya özel feribotlar aracılığıyla taşınacak. Geminin çevresine diğer yolcu gemilerinin yanaşabilmesi de planlanıyor. Ayrıca farklı noktalar arasında ulaşım için tramvay sistemi kurulması öngörülüyor.

80 bin kişi aynı gemide yaşayacak! Dünyanın yüzen ilk şehri kuruluyor! 6

NÜKLEER ENERJİYLE ÇALIŞMASI PLANLANIYOR

Projenin geliştiricileri, Freedom Ship'in nükleer enerji kullanarak karbon emisyonunu en aza indirmesini hedefliyor. Planlarda ayrıca deniz suyunu filtre ederek çevreye katkı sağlayacak sistemler de yer alıyor. Böylece geminin yalnızca enerji üretmekle kalmayıp çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunması amaçlanıyor.

80 bin kişi aynı gemide yaşayacak! Dünyanın yüzen ilk şehri kuruluyor! 7

FREEDOM SHIP FİKRİ NEREDEN ÇIKTI?

Proje ilk olarak Amerikalı mühendis Norman Nixon tarafından 1990'lı yıllarda ortaya atıldı. Kamuoyuna sunulan ilk taslaklar büyük ilgi görse de gerekli finansman sağlanamadığı için proje ilerleyemedi. Nixon'ın 2012 yılında hayatını kaybetmesinin ardından proje uzun süre sessizliğe gömüldü.

Ancak son yıllarda Freedom Cruise Line International CEO'su Roger Gooch liderliğindeki ekip, projeyi yeniden gündeme taşıdı. Şirket yönetimi, yatırımcı ve potansiyel sakinlerden gelen talebin beklentilerin üzerinde olduğunu belirtiyor.

80 bin kişi aynı gemide yaşayacak! Dünyanın yüzen ilk şehri kuruluyor! 8

ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL: 12 MİLYAR STERLİNK MALİYET

Projenin hayata geçmesinin önündeki en büyük engel finansman olarak görülüyor. Yaklaşık 12 milyar sterline mal olması beklenen Freedom Ship'in Endonezya açıklarında modüler parçalar halinde inşa edilmesi planlanıyor.

Proje yöneticisi Sridev Mookerjea, gerekli yatırımın sağlanması halinde inşaatın üç ila dört yıl içerisinde tamamlanabileceğini ifade ediyor. Hatta planlamalara göre bazı sakinlerin yapım süreci devam ederken gemiye yerleşmesi bile mümkün olabilecek.

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