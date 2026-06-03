Akçaabat sokaklarında yürekleri ısıtan sürpriz! Trabzonspor sevgisi karacalara yansıdı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde yaşayan Engin Komar ve eşi, rutin bir günün sonunda bahçeden dönerken hayatları boyunca unutamayacakları bir ana tanıklık ettiler. Yol üzerinde süzülen iki canlıyı fark eden çift, ilk başta ne olduğunu anlayamadıkları bu gizemli misafirlere yaklaştıklarında, karşılarında tüm sevimlilikleriyle iki minik karaca yavrusunu buldular.

EFSANE FUTBOLCULARIN İSİMLERİ DOĞADA YAŞAYACAK

Karacaların ikiz olması, futbol tutkunu olan Engin Komar'ın aklına hemen Trabzonspor'un unutulmaz Gürcü kardeşlerini getirdi. Yavrulara efsane futbolcular Arçil ve Şota Arveladze'nin isimlerini veren Engin Komar, "Arçil ve Şota dememin sebebi şu; biz futbol ailesinden olduğumuz için, ikiz oldukları için bizde de iki futbolcu Arçil ve Şota vardı. Bir an onlar geldi aklıma, o isim oradan geldi" ifadelerini kullanarak bu anlamlı isimlendirmenin hikayesini paylaştı.