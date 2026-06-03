Akçaabat sokaklarında yürekleri ısıtan sürpriz! Trabzonspor sevgisi karacalara yansıdı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde eşine az rastlanır, doğanın kalbinden gelen sıcacık bir olay yaşandı. Bahçeden evlerine dönen Engin Komar ve eşi, yol ortasında karşılaştıkları iki minik karaca yavrusuyla adeta bir sevgi yumağı oluşturdu. Trabzonspor’un efsane isimleri Arçil ve Şota’nın adını taşıyan bu minik misafirlerin, anneleriyle fındık bahçesindeki kavuşma anları ise saniye saniye kaydedildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde yaşayan Engin Komar ve eşi, rutin bir günün sonunda bahçeden dönerken hayatları boyunca unutamayacakları bir ana tanıklık ettiler. Yol üzerinde süzülen iki canlıyı fark eden çift, ilk başta ne olduğunu anlayamadıkları bu gizemli misafirlere yaklaştıklarında, karşılarında tüm sevimlilikleriyle iki minik karaca yavrusunu buldular.
EFSANE FUTBOLCULARIN İSİMLERİ DOĞADA YAŞAYACAK
Karacaların ikiz olması, futbol tutkunu olan Engin Komar'ın aklına hemen Trabzonspor'un unutulmaz Gürcü kardeşlerini getirdi. Yavrulara efsane futbolcular Arçil ve Şota Arveladze'nin isimlerini veren Engin Komar, "Arçil ve Şota dememin sebebi şu; biz futbol ailesinden olduğumuz için, ikiz oldukları için bizde de iki futbolcu Arçil ve Şota vardı. Bir an onlar geldi aklıma, o isim oradan geldi" ifadelerini kullanarak bu anlamlı isimlendirmenin hikayesini paylaştı.
KORKMADAN YAKLAŞTILAR: DİZİNİN DİBİNE ÇÖKEN SEVGİ
Yaban hayatının normalde ürkek olan üyeleri, bu kez insan şefkatine sığındı. Karaca yavrularının sergilediği inanılmaz uysallık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Engin Komar, "Bize doğru gelen iki tane canlı gördük. Hanım dedi ya dedi bunlar nedir acaba bize doğru geliyorlar. Ben biraz daha yaklaşsınlar dedim. Baktım ki küçük bir karaca yavrusuna benziyorlar. 'Ha hanım' dedim, 'bizim Arçil ile Şota geliyor' dedim. Bizim yanımıza böyle geldiler, hiç ürkeklik yapmadılar. Bir tanesi hatta ayağımın dibinde çöktü" şeklinde konuştu. O anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydeden Komar, doğanın bu eşsiz hediyesine en yakından tanıklık etti.
FINDIK BAHÇESİNDE MUCİZEVİ KAVUŞMA
Yavruların annesinden kopmuş olabileceği endişesiyle harekete geçen Komar, çevreyi titizlikle incelemeye başladı. Çok geçmeden fındık bahçesinin içinde kendilerini izleyen anne karacayı fark eden Engin Komar, "Yukarıya fındık bahçesine çıktığımda annelerini gördüm. Anneleri bana doğru bakıyordu masum masum. Ben de oraya bıraktım onları, döndüm indim" sözleriyle o kritik anı aktardı.