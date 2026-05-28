Tasarlayarak öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı! Güllü’nün kızının cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Ünlü arabesk sanatçısı Güllü’nün (Gül Tut) 6. kattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevindeki ilk görüntüsü ortaya çıktı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan ünlü sanatçı Gül Tut'un (Güllü), 26 Eylül'de oturduğu 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.
GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI
Şüpheli ölümle ilgili yürütülen soruşturmada, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"KERVAN İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLİR"
A Haber ekranlarına konuk olan Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter, soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ablası Tuğyan'ın Kervan isimli kişi için her şeyi göze alabilecek bir yapıya sahip olduğunu öne süren Gülter, "Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır. Bu olayda her kim parmağı varsa, gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
CEZAEVİNDEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Cezaevinde tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in son görüntüsü, sosyal medyada yapılan bir paylaşımla ortaya çıktı. "Tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçlamasıyla tutuklu bulunan Gülter'in cezaevi sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar da gündeme geldi.