Tasarlayarak öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı! Güllü’nün kızının cezaevindeki son hali ortaya çıktı

İddialara göre Gülter'in 4 kişilik koğuşta kaldığı, yemek yemekte zorlandığı ve psikolojik açıdan sıkıntılı bir süreç geçirdiği öne sürüldü. Ayrıca bazı mahkumların, tepki amacıyla Güllü'nün şarkılarını yüksek sesle açtığı iddia edildi.

“Tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KATİL ZANLISI KIZIN SAVUNMASI: "GÜM DİYE BİR SES DUYDUM"

Cinayet suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, savcılıktaki ifadesinde olay anını ve öncesini tüm detaylarıyla anlatmıştı. Annesinin o gece alkol aldığını ve birlikte eğlendiklerini iddia eden Gülter, "Annem yaklaşık 3,5 şişe şarap içmişti. Odada müzik açmıştık, birlikte oynayıp dans etmiştik. Daha sonra çok yüksek bir 'güm' sesi duymuştum. Camın olduğu tarafa baktığımda annemi göremeyince aşağı inmiştim. Olanları hatırlamıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Gülter, annesinin bilmediği hamilelik meselesinin de o gece konuşulduğunu ancak olayın kaza olduğunu savunmuştu.

KAN DONDURAN İDDİA: "GÜL ANNEYİ SARILARAK İTTİ"

Soruşturmanın seyrini değiştiren ve genç kızın tutuklanmasına neden olan detay ise görgü tanığı Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri olmuştu.