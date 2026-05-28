Tasarlayarak öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı! Güllü’nün kızının cezaevindeki son hali ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlü arabesk sanatçısı Güllü’nün (Gül Tut) 6. kattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevindeki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan ünlü sanatçı Gül Tut'un (Güllü), 26 Eylül'de oturduğu 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

Şüpheli ölümle ilgili yürütülen soruşturmada, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KERVAN İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLİR"

A Haber ekranlarına konuk olan Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter, soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ablası Tuğyan'ın Kervan isimli kişi için her şeyi göze alabilecek bir yapıya sahip olduğunu öne süren Gülter, "Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır. Bu olayda her kim parmağı varsa, gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CEZAEVİNDEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Cezaevinde tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in son görüntüsü, sosyal medyada yapılan bir paylaşımla ortaya çıktı. "Tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçlamasıyla tutuklu bulunan Gülter'in cezaevi sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar da gündeme geldi.

GÜLLÜ'NÜN ŞARKILARI KOĞUŞTA YANKILANDI

İddialara göre Gülter'in 4 kişilik koğuşta kaldığı, yemek yemekte zorlandığı ve psikolojik açıdan sıkıntılı bir süreç geçirdiği öne sürüldü. Ayrıca bazı mahkumların, tepki amacıyla Güllü'nün şarkılarını yüksek sesle açtığı iddia edildi.

KATİL ZANLISI KIZIN SAVUNMASI: "GÜM DİYE BİR SES DUYDUM"

Cinayet suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, savcılıktaki ifadesinde olay anını ve öncesini tüm detaylarıyla anlatmıştı. Annesinin o gece alkol aldığını ve birlikte eğlendiklerini iddia eden Gülter, "Annem yaklaşık 3,5 şişe şarap içmişti. Odada müzik açmıştık, birlikte oynayıp dans etmiştik. Daha sonra çok yüksek bir 'güm' sesi duymuştum. Camın olduğu tarafa baktığımda annemi göremeyince aşağı inmiştim. Olanları hatırlamıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Gülter, annesinin bilmediği hamilelik meselesinin de o gece konuşulduğunu ancak olayın kaza olduğunu savunmuştu.

KAN DONDURAN İDDİA: "GÜL ANNEYİ SARILARAK İTTİ"

Soruşturmanın seyrini değiştiren ve genç kızın tutuklanmasına neden olan detay ise görgü tanığı Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri olmuştu.

Olay sırasında evde bulunan Ulu, savcılığa verdiği ifadede yaşananları anlatarak, "Biz oynadıktan sonra Gül anne yüzü cama dönük haldeydi. O sırada Tuğyan, dizlerinin biraz yukarısından sarılarak Gül Anne'yi itti ve dengesini kaybedip düşmesine neden oldu. Ben şok olmuştum" iddiasında bulunmuştu.

Bu ifadelerin ardından mahkemeye sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


