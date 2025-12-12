Viral Galeri Viral Liste Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Gülter'in ifadesi ortaya çıktı

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Gülter'in ifadesi ortaya çıktı

Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi çözüldü. Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan tarafından odadan itildiğini söyledi. Güllü'nün kızı Gülter çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan A Haber ekipleri Güllü'nün ölümüyle ilgili çarpıcı detaylara ulaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 19:41 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:33
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Sultan Nur Ulu’dan cinayet itirafı gelmişti

"Güllü" adıyla tanınan sanatçı usta sanatçı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Sultan Nur Ulu’dan cinayet itirafı gelmişti

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu'nun ifadeleri alınmıştı. Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Sultan Nur Ulu’dan cinayet itirafı gelmişti

SULTAN'DAN İTİRAF: GÜLLÜ'YÜ KIZI İTTİ

GÜLLÜ DOSYASINDA CİNAYET İTİRAFI: KIZI İTTİ

Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktarırken Gül, "Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddettiğini söyledi." dedi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Sultan Nur Ulu’dan cinayet itirafı gelmişti

GÜLLÜ'NÜN KIZI SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Tuğyan Ülkem Gülter'i "kasten planlayarak öldürme" suçundan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

KIZI TUTUKLANDI!

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN TUTUKLANDI!

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

SULTAN NUR ULU HAKKINDA "EV HAPSİ" KARARI

Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı ikamete götürüldü.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Gülter’in ifadesi ortaya çıktı

TUĞYAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde annesini ittiğini reddeden Tuğyan arkadaşı Sultan ile ilgili de uyuşturucu iddiasında bulundu.

İŞTE TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN İFADESİ

"Ben karakolda ifade vermiştim. Bu ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Dosyanın diğer şüphelisi Sultan Nur ULU yaklaşık bir aydır bizim evde kalıyordu. Olay günü de bizim evdeydi. Bizim ev dediğim Çınarcık'ta annem Güllü'nün evidir. Benim çocuğum var. Çocuğum bakıcının evinde yatılı kalmaktadır. Ancak ben kaldığım eve yatılı bakıcı almak için olay günü ben, Sultan ve Burça abla birlikte Yalova Merkez'de bulunan Star AVM'ye bakıcı ile görüşmek için geldik. Gelirken annemin arabasıyla gittik. Aracı ben kullanmıştım. Bakıcının yaşı küçük olduğu için annem bakıcıyı kabul etmedi. Anneme bakıcıyla görüştüğümüz sırada görüntülü aramıştım.

SON DAKİKA