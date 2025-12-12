Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı! Gülter'in ifadesi ortaya çıktı
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi çözüldü. Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan tarafından odadan itildiğini söyledi. Güllü'nün kızı Gülter çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan A Haber ekipleri Güllü'nün ölümüyle ilgili çarpıcı detaylara ulaştı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:33