Elbistan’da CHP skandalı! Depremzede kadınların ekmek kapısına kilit vurdular
Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" sonrası yaraların sarılması için Elbistan’da AK Partili belediye tarafından hayata geçirilen ve 60 depremzede kadına istihdam sağlayan tekstil fabrikası, CHP’li yeni yönetim tarafından kapatıldı. Depremzede kadınların umutlarını söndüren bu kararın ardından, fabrikadaki üretim makineleri de haraç mezat satışa çıkarıldı.
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Elbistan'da, binlerce konut ve iş yerinin yıkılmasının ardından dönemin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehri ayağa kaldırmak için dev bir projeye imza atmıştı.
DEPREMİN YARALARINI SARAN FABRİKAYI HEDEF ALDILAR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle, felaketten sadece 6 ay sonra kurulan ve depremzede kadınların ekonomik hayata katılımını hedefleyen tekstil fabrikası, kısa sürede bölgenin üretim lokomotifi haline geldi. Dönemin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ocak 2024'te fabrikanın vizyonunu anlatırken, "Kendi markamızı oluşturduk, şu an 60 çalışanımız var ancak hedefimiz fabrikayı tam kapasiteye ulaştırarak 200 depremzede kadına ekmek kapısı açmak" ifadelerini kullanmıştı.
HİZMET SİYASETİ GİTTİ ENGELLEME ZİHNİYETİ GELDİ
31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyenin CHP yönetimine geçmesiyle birlikte, Elbistanlı kadınların umudu olan üretim tesisinde işler tersine döndü.
Göreve gelen yeni yönetim, yüzlerce insanın geçim kaynağı olma potansiyeli taşıyan fabrikaya gereken önemi vermeyerek önce üretim bandını durdurdu, ardından fabrikanın kapısına kilit vurdu. Depremzede kadınların istihdam edildiği merkezin kapatılması, bölge halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
ÜRETİM MAKİNELERİ SATIŞA ÇIKARILDI
CHP'li belediye yönetimi, fabrikayı kapatmanın ardından tesiste bulunan dikiş makineleri, üretim tezgahları ve modern ekipmanları da satış listesine aldı. Depremin izlerini silmek ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla kurulan fabrikanın ekipmanları için 22 Mayıs'ta belediye encümen salonunda ihale düzenleneceği duyuruldu.
İşlerini kaybeden depremzede kadınlar, geçim kaynaklarının ellerinden alındığını belirterek yetkililere çağrıda bulunurken, makinelerin satışa çıkarılması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.