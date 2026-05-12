Elbistan’da CHP skandalı! Depremzede kadınların ekmek kapısına kilit vurdular

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Elbistan'da, binlerce konut ve iş yerinin yıkılmasının ardından dönemin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehri ayağa kaldırmak için dev bir projeye imza atmıştı.

DEPREMİN YARALARINI SARAN FABRİKAYI HEDEF ALDILAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle, felaketten sadece 6 ay sonra kurulan ve depremzede kadınların ekonomik hayata katılımını hedefleyen tekstil fabrikası, kısa sürede bölgenin üretim lokomotifi haline geldi. Dönemin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ocak 2024'te fabrikanın vizyonunu anlatırken, "Kendi markamızı oluşturduk, şu an 60 çalışanımız var ancak hedefimiz fabrikayı tam kapasiteye ulaştırarak 200 depremzede kadına ekmek kapısı açmak" ifadelerini kullanmıştı.