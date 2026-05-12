CHP'li Buca ve Bayraklı belediyelerinde memurları iş bıraktı!

C HP'li Buca belediyesinde memurların örgütlü olduğu sendikalarla işveren arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine memurlar sokağa indi.

Buca Belediyesi'nde 300 memur tam gün iş bıraktı. Sabah erken saatlerde belediye binası önünde toplanan memurlar daha sonra belediye sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Geçen dönem imzalanan toplu sözleşmeden doğan sosyal denge tazminatlarını 7 aydır alamayan Buca Belediyesi memurları tam gün iş bıraktı. Sabah erken saatlerde belediye binası önünde toplanan memurlar slogan atıp Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı protesto etti.

Buca Belediyesi'nde maaşlarını alamayan işçiler iş bıraktı

AYLARCA SABRETTİK

Buca Belediyesi'nde çalışan 300 memurun örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube İdare Sekreteri Nurcan Hükenek grup adına basın bildirisini okudu.

CHP'li Görkem Duman

Açıklamasına; "Bugün burada, yalnızca geciken ödemeleri değil, aynı zamanda yok sayılan haklarımızı ve geriye götürülmek istenen kazanımlarımızı konuşmak için bulunuyoruz." diyerek başlayan Hükenek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamu emekçileri olarak aylar boyunca sabır gösterdik. Verilen sözlerin tutulmasını bek- ledik. Açıklanan takvimlerin hayata geçmesini bekledik. Ancak gelinen noktada ne ödemeler yapılmış ne de verilen sözlerin arkasında durulmuştur." diye konuştu.