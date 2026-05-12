CHP'li Buca ve Bayraklı belediyelerinde memurları iş bıraktı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çalışanlar grevdeyken Phuket’e tatile giden CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın devreye aldığı geçici çözümler yine sonuç vermedi. İzmir’de CHP’li Buca ve Bayraklı belediyelerinde görev yapan memurlar, toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının ödenmemesi ve kazanılmış haklarının geriye götürülmek istenmesine tepki göstererek iş bırakma eylemi başlattı.

CHP'li Buca belediyesinde memurların örgütlü olduğu sendikalarla işveren arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine memurlar sokağa indi.

Buca Belediyesi'nde 300 memur tam gün iş bıraktı. Sabah erken saatlerde belediye binası önünde toplanan memurlar daha sonra belediye sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Geçen dönem imzalanan toplu sözleşmeden doğan sosyal denge tazminatlarını 7 aydır alamayan Buca Belediyesi memurları tam gün iş bıraktı. Sabah erken saatlerde belediye binası önünde toplanan memurlar slogan atıp Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı protesto etti.

AYLARCA SABRETTİK
Buca Belediyesi'nde çalışan 300 memurun örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube İdare Sekreteri Nurcan Hükenek grup adına basın bildirisini okudu.

Açıklamasına; "Bugün burada, yalnızca geciken ödemeleri değil, aynı zamanda yok sayılan haklarımızı ve geriye götürülmek istenen kazanımlarımızı konuşmak için bulunuyoruz." diyerek başlayan Hükenek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamu emekçileri olarak aylar boyunca sabır gösterdik. Verilen sözlerin tutulmasını bek- ledik. Açıklanan takvimlerin hayata geçmesini bekledik. Ancak gelinen noktada ne ödemeler yapılmış ne de verilen sözlerin arkasında durulmuştur." diye konuştu.

Bugün itibariyle; 2024 ve 2025 yıllarına ait eğitim yardımları, arazi tazminatları, 2025 yılı performans ücretleriyle işverenle imzalanan toplu iş sözleşmesinden doğan 7 aylık sosyal denge tazminatlarının ödenmediğini belirten Hükenek; "Bu tablo, basit bir gecikme değil; emeğin değersizleştirilmesidir. Fakat mesele yalnızca ödenmeyen alacaklarımız da değildir. Asıl sorun, 30 Mart 2026 tarihinde imza altına alınan toplu iş sözleşmesiyle kazanılmış haklarımızın, sonradan alınan bir kararla aşağıya çekilmek istenmesidir. " İfadelerini kullandı. Buca Belediyesi'nde maaş alamayan çalışanlar grevdeyken sevgilisiyle Phuket'e tatile giden CHP'li Başkan Görkem Duman büyük bir skandala imza atmıştı.

BAYRAKLI'DA DA MEMUR SOKAĞA ÇIKTI
CHP'li Bayraklı Belediyesinde de 350 memur, Başkan İrfan Önal'ı müzakereye davet etti. Kazanılmış hakların geri alınmak istendiğini, imzalanan toplu sözleşmedeki hükümlerin aşağı çekilmeye çalışıldığını belirten memurlar, hak gaspına müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

