Daltonlar çetesi üyelerine ceza yağdı! "Öde yoksa bombalayacağız" diyen şebeke çöktü

Örgüt yöneticilerinin, yurt dışından sanal medya üzerinden görüntülü aramalarla işletme sahiplerini tehdit ettiği, mağdurlara, 'Öde yoksa bombalayacağız' mesajları gönderdikleri belirlendi. Savcılık, örgütün kentte korku ve baskı düzeni kurduğunu belirterek, sanıkların 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, tehlikeli madde bulundurma' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Savcılık iddianamede; örgüt mensuplarının eğlence mekanları ve galerilerden 5 ila 20 milyon lira arasında değişen paralar istedikleri, ödemeyi reddeden işletmelere saldırılar düzenledikleri belirtildi.

MAHKEME SALONUNDA KARAR ŞOKU: KAÇIŞ YOK

Karar duruşmasında 30'u tutuklu 35 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, 22 sanığı 'Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma', 'Olası kastla silahla yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Cebir veya tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından 5 yıl 8 ay ile 32 yıl 1 ay arasında hapis cezalarına çarptırdı.

ÇOCUK YAŞTAKİ SUÇLULARA DA TAVİZ VERİLMEDİ



Sanıklardan 14'ünün tutukluluğunun devamına, 6'sının tahliyesine, 1'inin tutuklanmasına, 8'inin de beraatine karar verildi. 18 yaşından küçük 5 sanıktan 4'ü ise aynı suçlardan 5 yıl 8 ay ve 30 yıl 5 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı. Yine sanıklardan 2'si tahliye olurken, 1'i beraat etti. Kararı duyan çete üyeleri büyük şok yaşadı.