Daltonlar çetesi üyelerine ceza yağdı! "Öde yoksa bombalayacağız" diyen şebeke çöktü
Antalya’da kurdukları kirli düzenle iş dünyasını haraca bağlayan, el bombaları ve ağır silahlarla şehirde korku imparatorluğu kurmaya çalışan "Daltonlar" suç örgütüne yönelik dev davada karar çıktı. 35 sanığın yargılandığı dosyada mahkeme heyeti acımadı; suç makinelerine 32 yıla varan hapis cezaları yağdırdı. Yurt dışındaki firari elebaşlarından aldıkları talimatlarla gece kulüplerini ve galerileri hedef alan, "Öde yoksa bombalayacağız!" diyerek dehşet saçan şebeke üyeleri hakkında mahkeme, ağır hapis cezalarına hükmetti.
Antalya'da "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik davada, 35 sanıktan 26'sı, 5 yıl 8 ay ile 32 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Kapalı görülen duruşmada mahkeme, bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, bazı sanıkların tahliyesine ve bir sanığın tutuklanmasına karar verdi.
CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ: ADETA BİR ORDU GİBİ HAZIRLANMIŞLAR
İddianamede; 2024 yılı boyunca Antalya genelinde 'Daltonlar' örgütüne yönelik 14 eylem belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonlarda 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 30'u tutuklandı, örgüt yönetimindeki Bünyamin Yıkar'ın firari olduğu bildirildi. Ayrıca Bünyamin Yıkar hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi. Aramalarda 2 el bombası, 34 tabanca, 5 av tüfeği, 972 tabanca mermisi, 3 balistik yelek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Eylemlerin çoğunun 2024 yılı Mart ve Ağustos ayları arasında Antalya'nın Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde işlendiği, mağdurların büyük bölümünün aynı çevreden kişiler olduğu kaydedildi. İddianameye göre örgüt üyelerinin, mağdurları silahla tehdit ettiği, bazılarını zorla araçlara bindirip darbettikleri, iş yerlerine zarar verdikleri ve örgüt adını kullanarak para talep ettikleri dosyada yer aldı.