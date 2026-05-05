CANLI YAYIN

Daltonlar çetesi üyelerine ceza yağdı! "Öde yoksa bombalayacağız" diyen şebeke çöktü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Daltonlar çetesi üyelerine ceza yağdı! "Öde yoksa bombalayacağız" diyen şebeke çöktü

Antalya’da kurdukları kirli düzenle iş dünyasını haraca bağlayan, el bombaları ve ağır silahlarla şehirde korku imparatorluğu kurmaya çalışan "Daltonlar" suç örgütüne yönelik dev davada karar çıktı. 35 sanığın yargılandığı dosyada mahkeme heyeti acımadı; suç makinelerine 32 yıla varan hapis cezaları yağdırdı. Yurt dışındaki firari elebaşlarından aldıkları talimatlarla gece kulüplerini ve galerileri hedef alan, "Öde yoksa bombalayacağız!" diyerek dehşet saçan şebeke üyeleri hakkında mahkeme, ağır hapis cezalarına hükmetti.

Antalya'da "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik davada, 35 sanıktan 26'sı, 5 yıl 8 ay ile 32 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Kapalı görülen duruşmada mahkeme, bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, bazı sanıkların tahliyesine ve bir sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Daltonlar çetesi üyelerine ceza yağdı! "Öde yoksa bombalayacağız" diyen şebeke çöktü - 1

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ: ADETA BİR ORDU GİBİ HAZIRLANMIŞLAR

İddianamede; 2024 yılı boyunca Antalya genelinde 'Daltonlar' örgütüne yönelik 14 eylem belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonlarda 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 30'u tutuklandı, örgüt yönetimindeki Bünyamin Yıkar'ın firari olduğu bildirildi. Ayrıca Bünyamin Yıkar hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi. Aramalarda 2 el bombası, 34 tabanca, 5 av tüfeği, 972 tabanca mermisi, 3 balistik yelek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Daltonlar çetesi üyelerine ceza yağdı! "Öde yoksa bombalayacağız" diyen şebeke çöktü - 2

Eylemlerin çoğunun 2024 yılı Mart ve Ağustos ayları arasında Antalya'nın Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde işlendiği, mağdurların büyük bölümünün aynı çevreden kişiler olduğu kaydedildi. İddianameye göre örgüt üyelerinin, mağdurları silahla tehdit ettiği, bazılarını zorla araçlara bindirip darbettikleri, iş yerlerine zarar verdikleri ve örgüt adını kullanarak para talep ettikleri dosyada yer aldı.

Daltonlar çetesi üyelerine ceza yağdı! "Öde yoksa bombalayacağız" diyen şebeke çöktü - 3

"ÖDE YOKSA BOMBALAYACAĞIZ" TEHDİTLERİYLE MİLYONLUK HARAÇ TALEBİ

Savcılık iddianamede; örgüt mensuplarının eğlence mekanları ve galerilerden 5 ila 20 milyon lira arasında değişen paralar istedikleri, ödemeyi reddeden işletmelere saldırılar düzenledikleri belirtildi.

Örgüt yöneticilerinin, yurt dışından sanal medya üzerinden görüntülü aramalarla işletme sahiplerini tehdit ettiği, mağdurlara, 'Öde yoksa bombalayacağız' mesajları gönderdikleri belirlendi. Savcılık, örgütün kentte korku ve baskı düzeni kurduğunu belirterek, sanıkların 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, tehlikeli madde bulundurma' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Daltonlar çetesi üyelerine ceza yağdı! "Öde yoksa bombalayacağız" diyen şebeke çöktü - 4

MAHKEME SALONUNDA KARAR ŞOKU: KAÇIŞ YOK

Karar duruşmasında 30'u tutuklu 35 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, 22 sanığı 'Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma', 'Olası kastla silahla yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Cebir veya tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından 5 yıl 8 ay ile 32 yıl 1 ay arasında hapis cezalarına çarptırdı.

ÇOCUK YAŞTAKİ SUÇLULARA DA TAVİZ VERİLMEDİ

Sanıklardan 14'ünün tutukluluğunun devamına, 6'sının tahliyesine, 1'inin tutuklanmasına, 8'inin de beraatine karar verildi. 18 yaşından küçük 5 sanıktan 4'ü ise aynı suçlardan 5 yıl 8 ay ve 30 yıl 5 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı. Yine sanıklardan 2'si tahliye olurken, 1'i beraat etti. Kararı duyan çete üyeleri büyük şok yaşadı.

Daltonlar çetesine Trakya kıskacı!Daltonlar çetesine Trakya kıskacı! DALTONLAR ÇETESİNE "TRAKYA" KISKACI!
Avukat Ökteme düzenlenen suikast kameradaAvukat Ökteme düzenlenen suikast kamerada AVUKAT ÖKTEM'E DÜZENLENEN SUİKAST KAMERADA
Barış Boyun suç örgütüne büyük darbe!Barış Boyun suç örgütüne büyük darbe! BARIŞ BOYUN SUÇ ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE!
3 avukat hakkında gözaltı talimatı3 avukat hakkında gözaltı talimatı 3 AVUKAT HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI
Daltonlar Suç Örgütü davasında karar!Daltonlar Suç Örgütü davasında karar! DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA KARAR!
Çocuklar çetelere nasıl kanıyor?Çocuklar çetelere nasıl kanıyor? ÇOCUKLAR ÇETELERE NASIL KANIYOR?
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame tamam!Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame tamam! AVUKAT SERDAR ÖKTEM SUİKASTINDA İDDİANAME TAMAM!

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın