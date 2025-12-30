Daltonlar ve Barış Boyun davasında izinsiz kayıt! 3 avukat hakkında gözaltı talimatı

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle: "Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 22.12.2025 tarihinde Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 2024/419 Esas sayılı ve kamuoyunda "Barış Boyun - Daltonlar Suç Örgütü" davası olarak bilinen dosyaya ilişkin yargılama sırasında, görevli jandarma personeline yönelik mukavemet eyleminin gerçekleştiği tespit edilmiştir.



Söz konusu olayla bağlantılı olarak yapılan incelemelerde; duruşma esnasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı alındığı, bu fiilin İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda, avukat T.G., S.K. ve K.Y. isimli şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesinde düzenlenen "Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması" ve ayı Kanun'un 220/7 maddesinde düzenlenen "Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme" suçlarından, 30.12.2025 tarihinde konut ve bürolarında hakimlik kararına dayalı olarak arama faaliyeti gerçekleştirilip; gözaltına alınmaları yönünde talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."