Avukat Serdar Öktem'e düzenlenen suikast kamerada! Dörtlüleri yakarak yanaştılar
6 Ekim 2025’te İstanbul’da düzenlenen suikastte hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem’in, yaylım ateşiyle infaz edildiği anlara ait çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...
Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Şişli'de uğradığı suikastle öldürüldü. Ofisinden çıktıktan sonra Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen Avukat Serdar Öktem'i takip eden saldırganlar, Öktem'in trafikte sıkışan aracını yaylım ateşine tuttu.
4 KURŞUN İSABET ETTİ
Serdar Öktem'in vücuduna 2'si başına olmak üzere dört kurşun isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan Serdar Öktem hayatını kaybetti ve sır bir suikastle infaz edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri titiz bir çalışma yürüttü.
ÖKTEM NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Olayı gerçekleştiren tetikçiler ve bağlantıları deşifre edildi. İddialara göre uzun namlulu silahlarla öldürülen Serdar Öktem'in suikastı; Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde "Sosyal Medya Sorumlusu" olan ve 3 Ağustos 2025 tarihinde İspanya'da Casperlar Suç Örgütü'nce öldürülen Caner Koçer cinayetine misilleme olarak gerçekleştirildi.
Çünkü iddialara göre Serdar Öktem, Daltonlar Suç Örgütü'nün husumetli olduğu Casperlar Suç Örgütü'nün bazı üyelerinin ve Casperlar Suç Örgütü Lideri "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın da avukatlığını yapıyordu.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA YAKALANDILAR
Daltonlar Suç Örgütü ve ittifakları Gündoğmuşlar Suç Örgütü tarafından gerçekleştirilen suikastın intikam infazı olduğu belirlendi. İstanbul Emniyeti; tespitlerin ardından peş peşe operasyonlar düzenledi. İlk iki operasyonda 2'si 18 yaşından küçük yedi şüpheli yakalandı.
İnfazda kullanılan iki kalaşnikof, iki tabanca, bir kar maskesi ve bir eldiven ele geçirildi. İstanbul Emniyeti'nce düzenlenen seri operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan toplam 14 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 4'ü ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Avukat Serdar Öktem infazının tetikçileri ve suikastle bağlantıları tespit edilen 20'ye yakın şüphelinin hakkında önümüzdeki hafta iddianame hazırlaması bekleniyor.
İNFAZ ANLARI KAMERADA
Suikastteki sır perdeleri yavaş yavaş aralanırken, infazın kameralara yansıdığı görüntüleri sır olarak kaldı. İşte o görüntüye yalnızca SABAH ulaştı. Görüntülerde; kullandıkları cipin 4'lülerini yakan saldırganlar Avukat Serdar Öktem'i araçla takip ediyor. Saldırganlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağı istikametine doğru ilerleyen Serdar Öktem'in yan yolun en sağında bulunan aracına yaklaşmak için yan yola girmeye çalışıyor fakat sıkışan trafik nedeniyle giremiyorlar.
Araçla biraz ilerleyen saldırganlar ana yolun en sağ şeridine yanaşıyor ve durakladıktan sonra Serdar Öktem'in yoğun trafikte yavaş ilerleyen aracıyla aynı hizaya geldiklerinde harekete geçiyorlar. Araçtan aynı anda hızla inen tetikçiler hemen ateş açıyor. Saldırganlar, Avukat Öktem'in yan yolun en sağında bulunan aracına doğru yöneliyor ve aracı yaylım ateşine tuttuktan sonra kaçıyorlar. Metrobüs çıkışında ilerlerken peş peşe gelen silah seslerini duyan ve olaya tanık olan vatandaşların kaçıştıkları anlar ve yaşanan panik de kamera görüntülerine yansıyor. İşte, saldırganların araçtan inmeleriyle birlikte sadece altı saniye süren infazın kamera görüntüsü…
İDDİANAME HAZIRLANIYOR
Serdar Öktem suikast ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sona yaklaştı. Önümüzdeki günlerde saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren şüpheliler hakkında iddianamenin tamamlanıp Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi bekleniyor.
