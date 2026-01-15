Avukat Serdar Öktem’e düzenlenen suikast kamerada! Dörtlüleri yakarak yanaştılar

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA YAKALANDILAR

Daltonlar Suç Örgütü ve ittifakları Gündoğmuşlar Suç Örgütü tarafından gerçekleştirilen suikastın intikam infazı olduğu belirlendi. İstanbul Emniyeti; tespitlerin ardından peş peşe operasyonlar düzenledi. İlk iki operasyonda 2'si 18 yaşından küçük yedi şüpheli yakalandı.

İnfazda kullanılan iki kalaşnikof, iki tabanca, bir kar maskesi ve bir eldiven ele geçirildi. İstanbul Emniyeti'nce düzenlenen seri operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan toplam 14 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 4'ü ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Avukat Serdar Öktem infazının tetikçileri ve suikastle bağlantıları tespit edilen 20'ye yakın şüphelinin hakkında önümüzdeki hafta iddianame hazırlaması bekleniyor.

İNFAZ ANLARI KAMERADA

Suikastteki sır perdeleri yavaş yavaş aralanırken, infazın kameralara yansıdığı görüntüleri sır olarak kaldı. İşte o görüntüye yalnızca SABAH ulaştı. Görüntülerde; kullandıkları cipin 4'lülerini yakan saldırganlar Avukat Serdar Öktem'i araçla takip ediyor. Saldırganlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağı istikametine doğru ilerleyen Serdar Öktem'in yan yolun en sağında bulunan aracına yaklaşmak için yan yola girmeye çalışıyor fakat sıkışan trafik nedeniyle giremiyorlar.

Araçla biraz ilerleyen saldırganlar ana yolun en sağ şeridine yanaşıyor ve durakladıktan sonra Serdar Öktem'in yoğun trafikte yavaş ilerleyen aracıyla aynı hizaya geldiklerinde harekete geçiyorlar. Araçtan aynı anda hızla inen tetikçiler hemen ateş açıyor. Saldırganlar, Avukat Öktem'in yan yolun en sağında bulunan aracına doğru yöneliyor ve aracı yaylım ateşine tuttuktan sonra kaçıyorlar. Metrobüs çıkışında ilerlerken peş peşe gelen silah seslerini duyan ve olaya tanık olan vatandaşların kaçıştıkları anlar ve yaşanan panik de kamera görüntülerine yansıyor. İşte, saldırganların araçtan inmeleriyle birlikte sadece altı saniye süren infazın kamera görüntüsü…