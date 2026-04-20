Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame tamam! Baronların intikam pususu

İstanbul Şişli’de öldürülen avukat Serdar Öktem cinayetinde iddianame tamamlandı. 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 38 yıla kadar hapis talep edilirken, saldırının “Daltonlar” ve “Gündoğmuşlar” suç örgütleri arasındaki hesaplaşmanın parçası olduğu ve intikam amacıyla işlendiği vurgusu dikkat çekti.

Olay, 6 Ekim 2025'te Şişli Büyükdere Caddesi'nde meydana gelmişti. Avukat Serdar Öktem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte ilerlerken pusuya düşürülmüş, tetikçiler uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. Saldırıda kullanılan çalıntı araç Arnavutköy'de terk edilmiş halde bulunmuştu.

Araç yakınında kalaşnikoflar, tabancalar, maskeler ve eldivenler ele geçirilmişti. Kaçan saldırganlar Sidar Öz, Ejder Parlak, Faruk Efe ve 18 yaşında küçük Muhammet K., ile Cengizhan Ü. bindikleri ticari takside yakalanarak tutuklanmıştı.

SUİKAST SOSYAL MEDYADAN ÜSTLENİLDİ

İddianameye göre saldırı, Daltonlar çetesinin lideri Beratcan Gökdemir ile Gündoğmuş çetesinin lideri Uğurcan Gündoğmuş'un yönlendirmesiyle gerçekleştirildi. Suikast, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla üstlenildi. Paylaşımlarda saldırının, İspanya'da öldürülen Daltonlar yöneticisi Caner Kocar'ın intikamı olduğu ifade edildi.

İddianamede çeteler arası karşılıklı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybettiği, bu süreçte bazı örgütlerin ittifak kurduğu, uyuşturucu ticareti ve güç mücadelesi nedeniyle husumetin büyüdüğü belirtildi.

"PARA AKLADIĞI İDDİASIYLA HEDEF OLDU"

İddianamede, Serdar Öktem'in 2014 yılından itibaren Şirinler Suç Örgütü Lideri Mehmet Sabri Şirin'in avukatı olduğu kaydedildi. 2018 yılından itibaren de Casperlar Suç Örgütü Lideri İsmail Atız'ın avukatlığına da başladı.

Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar, haberler, saha ve istihbarı çalışmalar ile Daltonlar Suç Örgütü mensuplarının verdiği ifadelerde Serdar Öktem'in Casperlar'ın parasını akladığı, Casperlar ve Çirkinler Suç Örgütü aleyhine bilgiler aktardığı gerekçesiyle bu suç örgütlerinin hedefi haline geldi. Öktem'in Casperlar'ın parasını akladığı iddiasıyla hedef haline geldiği öne sürüldü. Öktem'in öldürülmesinin ardından örgütlere yakın sosyal medya hesaplarından tehdit içerikli paylaşımlar yapıldığı da dosyada yer aldı.

İLK SUİKAST GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

İddianamede, suikastın karşı grupları zayıflatmak, bilgi akışını kesmek ve intikam almak amacıyla planlandığı aktarıldı. Şüphelilerin saldırıdan önce günlerce Öktem'in ev ve iş yeri çevresinde keşif yaptığı tespit edildi. İlk girişimlerde başarısız olan ekip, 6 Ekim günü yeniden harekete geçti. Öktem'in ofisten çıkmasının ardından takip başlatıldı. Trafikte sıkıştığı anda araç önü kesilerek saldırı gerçekleştirildi.

SANİYELER İÇİNDE KURŞUN YAĞMURU

Tetikçiler araçtan inerek Öktem'i hedef aldı. Kısa sürede çok sayıda mermi isabet etti. Şüpheliler olay sonrası kaçtı, silahları ormanlık alana gizledi ve cep telefonlarını imha etti. Ancak kısa süre sonra bindikleri ticari takside yakalandılar. İddianamede, özellikle yeni nesil suç örgütlerinde sosyal medya ve bu mecralardaki popülaritenin çok önemli olduğu belirtildi. Bu örgütlerin insan kaynağını bu mecralar üzerinden sağladıkları anlatıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 38 YILA KADAR HAPİS

İddianamede finansman sağlayan Naci Yılmaz, Uğurcan Gündoğmuş, Beratcan Gökdemir, Batıncan Gökdemir, Murat Küçükyavuz, Bünyamin Yıkar, Mustafa Aktürk, Ali Gülmalizada ve Furkan Kalıma hakkında "tasarlayarak öldürme", "resmi belgede sahtecilik", "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sidar Öz, Ejder Parlak, Semih Aydın ve Faruk Efe hakkında ise "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması", "Tasarlayarak Öldürme", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 20 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Devran Yıldırım, Samet Alperen Söğütlü ve Erkan Kan hakkında "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması", "Tasarlayarak Öldürmeye yardım etme", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 25 yıldan 38 yıl 6 aya kadar ayrı ayrı hapis cezası istendi. SSÇ Muhammed K. ve Cengizhan Ü.'nün dosyası ayrı bir soruşturmada devam ediyor.