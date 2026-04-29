Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Yapılan aramada 11 tabanca, 9 tabanca şarjörü, 566 tabanca fişeği, 6 av tüfeği ve 67 av tüfeği fişeği ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda belirlenene adreslerde yapılan aramada 11 tabanca, 9 tabanca şarjörü, 566 tabanca fişeği, 6 av tüfeği ve 67 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

7 GÖZALTI
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da dev narkotik operasyonu: 89 tutuklama!İstanbul’da dev narkotik operasyonu: 89 tutuklama! İSTANBUL'DA DEV NARKOTİK OPERASYONU: 89 TUTUKLAMA!
75 ilde zehir tacirlerine operasyon75 ilde zehir tacirlerine operasyon 75 İLDE ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON
Diyarbakır kaçak kazı operasyonu!Diyarbakır kaçak kazı operasyonu! DİYARBAKIR KAÇAK KAZI OPERASYONU!
Tekirdağda uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklamaTekirdağda uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 15 TUTUKLAMA
