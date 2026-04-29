Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Yapılan aramada 11 tabanca, 9 tabanca şarjörü, 566 tabanca fişeği, 6 av tüfeği ve 67 av tüfeği fişeği ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda belirlenene adreslerde yapılan aramada 11 tabanca, 9 tabanca şarjörü, 566 tabanca fişeği, 6 av tüfeği ve 67 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

7 GÖZALTI

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.