75 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 638 şüpheliye tutuklama
İçişleri Bakanlığı, 75 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Bu kapsamda Bin 319 şüpheli yakalanırken 638'i ise tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonların bilançosunu açıkladı. 75 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 1319 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 638'i tutuklandı. Çok sayıda şüpheli hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"75 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik Polisimiz tarafından son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda;
-767 kg Uyuşturucu Madde ile
-3 milyon 340 bin 726 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.
-1.319 şüpheli yakalandı.
-638'i tutuklandı.
-174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 75 ilde
-1.980 ekip,
-4 bin 950 personel,
-21 hava aracı ve
-43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.
Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.
Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"