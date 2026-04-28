75 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 638 şüpheliye tutuklama

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 15:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, 75 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Bu kapsamda Bin 319 şüpheli yakalanırken 638'i ise tutuklandı.