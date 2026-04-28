İstanbul’da dev narkotik operasyonu: 89 şüpheli tutuklandı!

İstanbul’da son iki haftada düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu şebekelerine ağır darbe vuruldu. Yüzlerce kilo uyuşturucu ve milyonlarca sentetik hap ele geçirilirken, onlarca şüpheli adalete teslim edildi. Yakalanan 116 zanlıdan 89’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da narkotik ekiplerinin kararlı mücadelesi sonuç verdi. Uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 116 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 199 kilogram skunk, 107 kilo 385 gram metamfetamin ile birlikte 3 milyon 650 bin sentetik ecza hap ve 46 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 89'u tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 şüphelinin işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucular Vatan Caddesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda görev alan ekipleri tebrik ederek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.