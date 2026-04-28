Diyarbakır kaçak kazı operasyonu! Suçüstü yakalandılar

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, S.O, İ.O, N.U, M.D.A. ve M.E.A. suçüstü yakalandı.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen jeneratör, 2 demir levye, 2 kürek, 4 metre üçlü priz, matkap ile 9 matkap ucu, çekiç, keski, alan tarama çubuğu ve 4 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.