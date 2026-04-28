Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 15 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde 11 ilçeye bağlı 59 mahallede planlı olarak gerçekleştirilen 146 operasyonel uygulama yaptı. Uygulamada, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 149 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan ise 23 kişi olmak üzere toplam 172 kişi hakkında işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 933 gram çeşitli uyuşturucu madde, 7 bin 10 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 8 bin 987 adet uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 595 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemede, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.