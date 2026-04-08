Tuana’nın öldüğü kazada dikkat çeken bilirkişi raporu: Fren izleri çarpışmadan sonra başlamış
CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tacizine maruz kalan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun’un hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Buna göre, tutuklu sürücüsü Adem Hasbaş’ın, kazadan önce gerekli dikkat ve özeni göstermediği, etkin frenleme yaparak kazayı önleyebileceği halde bu yönde yeterli tedbiri almadığı belirtildi. Araçtaki fren ve lastik izlerinin, Tuana'nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edildi.
16 yaşındaki Tuana T., CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kaldığı iddialarının ardından hayatını kaybettiği trafik kazasıyla Türkiye'yi yasa boğmuştu.
KAZAYA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan lise öğrencisi Tuana Elif Torun'un (16) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.
FREN İZLERİ ÇARPIŞMADAN SONRA BAŞLAMIŞ
Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi incelemesine göre, tutuklu sürücüsü Adem Hasbaş'ın, kazadan önce gerekli dikkat ve özeni göstermediği, etkin frenleme yaparak kazayı önleyebileceği halde bu yönde yeterli tedbiri almadığı belirtildi.
Buna göre araçtaki fren ve lastik izlerinin, Tuana'nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edildi. Raporda, sürücünün olay anındaki davranışlarının, ölçülen 1.97 promil alkolün etkisiyle algı ve koordinasyon kaybı yaşamasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi. Raporda ayrıca 'hızını yol, hava ve trafik şartlarına göre ayarlama yükümlülüğünü' ihlal ettiği gerekçesiyle 'tali kusurlu' bulunan sürücü Hasbaş'ın, Tuana'nın arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu beyan ettiği için selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle aracın solundan geçebileceğini düşündüğü sırada seyrine devam etmesi sonrası kazanın meydana geldiği ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 23.00 sıralarında Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi.
Giresun'dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.T.'ye çarptı. Kazada T.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı 'çocuğa karşı cinsel taciz' davasının mağduru olan T.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü Adem Haşbaş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
KURTARILAMADI
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren T.T., bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Adem Haşbaş ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İLGİNÇ SÜRÜCÜ DETAYI
Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Adem Hasbaş ile yanında bulunan kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Adem Hasbaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücü Adem Hasbaş'ın Görele'de bir restoranda çalıştığı, işyerinin sahibi Osman Akkoyun'un ise Hasbi Dede'nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.