Türkiye'nin konuştuğu Kundakçı cinayetinde gelişme! “Konumu Aleyna’dan isteyin” talimatı

"1 DAKİKA İÇİNDE BANA ALEYNA'DAN KONUM GELDİ" "Aleyna'nın attığı konuma yaklaşırken Alaattin beni aradı. 'Bekleyin ben de geliyorum, varmak üzereyim' dedi. Biz de konuma gittik. Yaklaşık 4-5 dakika konumda bekledik. Bu esnada Alaattin geldi. Alaattin gelince Aleyna da aşağıya indi. Aleyna dışarı çıktığında yanında daha önceden görmediğim, tanımadığım bir erkek şahıs daha vardı. Aleyna, Alaattin'in kullandığı araca binince bu şahıs oradan ayrıldı. Bu esnada Mustafa abi araçtan inmiş, Alaattin ile konuşuyordu. Daha sonra geldi benim kullandığım Vito'ya bindi. Bana 'Konum gelecek biz gidelim' dedi. Yaklaşık 1 dakika içinde bana Aleyna'dan konum geldi."

(Foto: AA) İKİ ARAÇLA HEDEF NOKTAYA GİDİŞ "Olduğumuz yere 9 dakika gösteriyordu. Biz konuma giderken Alaattin Bey Mustafa abiyi aradı, 'Bekleyin beraber gideceğiz' dedi. Mustafa abi yerimizi tarif etti. Biz bayağı yavaşladık ama yolda ilerlemeye devam ettik. Hemen arkamızdan selektör yaparak Alaattin'in kullandığı aracın geldiğini aynadan gördüm. Alaattin önümüze geçti ve yola devam ettik. Ben konumu kapatarak onu takip etmeye başladım. Birkaç ara sokağa girdik sonra tekrar aynı caddeye çıktık. Ben yolu şaşırdığını tahmin ettim ancak takip etmeye devam ettim. Sonra bir sokağa doğru sağa döndük."

"ALAATTİN BEYAZ ARACA DOĞRU İLERLEDİ..."

"Sokakta biraz ilerledik, neredeyse sokağın sonuna geldik. Alaattin, orada yolun kenarında duran farları yanan beyaz renkli bir BMW aracın önünde durdu. Biz de hemen arkasında durduk. Alaattin arabadan indi. Mustafa abi de araçtan inip Alaattin'in yanına doğru yürüdü, bu esnada ben de araçtan indim. Ben araçtan inerken bize alacağımız aracı gösterecek diye inmiştim. Alaattin beyaz BMW araca doğru ilerledi."

"SİLAHI ELİNE NE ZAMAN ALDIĞINI GÖRMEDİM"

"Bu beyaz aracın sağ ön yolcu camına elinde bir silahın üst tarafı ile dokunduğunu gördüm ve 'Ne oluyor' diye seslendim. Ben Alaattin'in silahı ne zaman eline aldığını görmedim. İlk defa burada elinde gördüm. Bu esnada ben oraya doğru yürüyordum. Kapı açıldı ancak Alaattin mi açtı aracın içinden birisi mi açtı görmedim. Açılan kapıdan kimse inmedi. Alaattin aracın içerisine doğru eğilmişti. İtiş kakış vardı. Hatta aracın sağ ön koltuğunda oturan, daha önceden görmediğim, tanımadığım gri eşofmanlı bir şahıs sağ ayağını tekme vuracakmış gibi havaya kaldırmıştı."

"ALEYNA ÇIĞLIK ATIYORDU"

"Ben tam yanlarına gittiğimde bir el silah sesi duydum. Alaattin hemen geri çekildi. Mustafa abi Alaattin'in yanındaydı. Bu esnada Aleyna içinde bulunduğu araçtan indi ve çığlık atıyordu. Bu esnada beyaz BMW'nin sol tarafından birisi indi ve 'aaaa' diye bağırmaya başladı. Alaattin Aleyna'ya hitaben 'Sen minibüse geç' dedi. Aleyna ile Alaattin Vito'ya bindiler. Ben de bu araca doğru giderken Alaattin bana 'Sen benim arabayı al' dedi."

"NE GÖRDÜYSEN ONU SÖYLE!"

"Mustafa abi Vito'nun direksiyonuna geçti. Sokaktan geri geri çıktık. Ben onları takip edecektim ancak gözden kaçırdım. Ben Alaattinlerin nerede olduğunu arabayla aradığım sırada beni telefonumda kayıtlı olmayan bir numara WhatsApp üzerinden aradı. Bana 'Abi ben Aleyna'nın yanında müzisyenim, numaranı Aleyna verdi. Polis gelecek ne söyleyeyim' dedi. Ben de 'Ne gördüysen onu söyle, sonra Aleyna ile irtibat kurarsın' dedim."

"ALEYNA BAŞKA BİR ARAÇLA AYRILDI"

"Yaklaşık 1-2 dakika sonra beni Metin Kadayıfçıoğlu aradı. 'Buraya geliyormuşsunuz ne oldu Hüseyin' dedi. Ben de 'Abi burada bir arbede çıktı' dedim. O da 'Orası neresi' dedi. Ben de 'Şerifali tarafında bir yer, sen bana bir konum at' dedim ve attığı konuma gittim. Konuma gittiğimde Vito oradaydı. Metin abi de oradaydı. Metin abinin tarifiyle binanın arkasına otoparka iki aracı da park ettik. Alaattin, Metin abi ve Aleyna siyah renkli VW Passat marka araç ile oradan ayrıldılar."