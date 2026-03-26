Kundakçı cinayetinde yeni perde! Anne Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Canbay Aleyna'yı minibüsle alıkoydu

Kalaycıoğlu ifadesinde, "Vahap Canbay'ı yaklaşık 1 buçuk yıldır tanırım. Kendisini kızım Aleyna vasıtasıyla tanıdım. Kendisi Rap müzik yapmaktadır. Kızım da o sürede Pop müzik yapıyordu. Kendisiyle ilk görüşmemiz Zekeriyaköy de oturduğumuz zaman kızım Aleyna ile birlikte eve gelmişti, ilk orada yüz yüze tanıştım. Daha sonra kızım Aleyna ile birlikte müzik yapmaya başladılar. Bu süreçte sevgili olmaya başladılar. Normalde bu kişi Bağcılar da oturuyordu. Kızımla sevgililik hayatı başlayınca Zekeriyaköy'de ki evimize arkadaşlarını ve akrabalarını müzik bahanesiyle getirip saatlerce evde kalmaya başlayınca rahatsız oldum. Bu sebepten de kızım Aleyna ile kavga etmişliğim olmuştur. Hatta bu sebepten ötürü de Zekeriyaköy'de ki evimden taşındım. Beykoz'a yerleştim. Beykoz'a yerleştikten sonra kaldığım ev yine büyük olunca bu sefer Vahap Canbay müzik bahanesiyle yine arkadaşlarını da getirip Beykoz'a evime gelince ben rahatsız oldum. Kendilerine bir stüdyo tutmalarını, orada çalışmalarını söyleyince Vahap Canbay'ın kızıma 'Annen buradan gitsin biz burada kalalım' gibi sözler söylemiş. Kızım da bana bunu söyleyince biz kendi aramızda münakaşa yaşadık. Canbay'ın niyeti kızım buranın kirasını 1 senelik peşin ödediği için ikisinin beraber burada kalmasının daha doğru olacağını söyledi. Ben de bunu kabul etmedim. Kızıma Canbay'ın ev tutup oraya taşınması gerektiğini söyledim, yanımda kalmalarına müsaade etmedim. Daha sonra kızım Aleyna ile Vahap Şişli'de bir ev kiralayıp orada birlikte yaşamaya başladılar." dedi.

"CANBAY ALEYNA'YI MİNİBÜSLE ALIKOYDU"

Kızım Aleyna ile birlikte Şişli'de ortak bir stüdyo açtılar, stüdyo açıldıktan sonra Vahap'ın kızım ile nerdeyse her gün kavga ettiklerine, hatta kızımın bir gün beni arayarak anne gel beni kurtar dediğine şahitliğim olmuştur. Bu süreçte kızım Aleyna, Vahap'tan 3 defa ayrılmak istedi. Vahap Beykoz'da kızıma yaptığı gibi minibüsle alıkoyarak, kızımın telefonunu alıp kırarak tehdit etmeye başladı. En son ikisinin ortak 2 tane köpekleri vardı. Bu köpeklere de Ümraniye'de ki ofislerinde bakıyorlardı. Köpeğinin birisinin ismi Mokka, diğerinin ismi de Rio idi. Vahap, kızımın ayrılık sürecinde kendisini köpekleri vermeme ile tehdit etti. Ben de kızımın bu ilişkisini en başından beri onaylamadığımdan kızıma eve gelmesini söyledim. Kızım da benden çekindiği için arkadaşlarında kalmaya başladığını öğrendim. Kızımın bu kişi ile ilişki sürecinde çok kavgası oldu, hatta ben 3,4 günde bir gelen telefonları korkarak açıyordum, kızımın başına bir iş gelmesin diye ben de kızıma 'Bırak gel beraber yaşayalım' diye çok kez uyarmışlığım oldu ancak Canbay'ı sevdiği için vazgeçmedi. Bu olaylar ile ilgili biz yalnız olduğumuz için, sahip olan kimse de olmadığı için tehdit edilip, korktuğumuzdan dolayı bugüne kadar adli mercilere şikayette bulunamadık" dedi.

"KIZIMI ALMAYA GİTTİĞİMDE ŞOKTAYDI TİTRİYORDU"

Zuhal Kalaycıoğlu, "Olay günü akşam saatlerinde, saatini tam olarak hatırlamıyorum çünkü o sırada engelli kızım ile ilgileniyordum, kızım Aleyna beni aradı. 'Anne Bertin ile biz stüdyodayız, Vahap'lar dışarıda,çıkamıyoruz' dedi. Bende kendisine hemen eve geliyorsun dedim. Bu süreçte birkaç kez arayıp neden hala gelmediğini sordum. Kendisi de bana anne gitmelerini bekliyoruz, bana bir şey yapabilirler, Mokka isimli köpeği alabilirler, gitsinler geleceğiz dedi. Ben de herşeyi bırakıp gelmesini söyledim, hatta yanındaki arkadaşı Bertin'e mesaj atıp, 'Aleyna'yı alıp bize geliyorsun' dedim. Telefon görüşmesinden bir müddet sonra Bertin ile kızım Aleyna evime geldiler. Kızım evime geldiğinde panik halinde 'anne ne yapacağım, köpeğim orada aç' diye söylenip duruyordu. Bende hatta kızıma bu konuda kızıp başlarım senin köpeğine dedim. Yaklaşık 2 saat kadar evde oturdular. Bu süreçte Alaattin Kadayıfçıoğlu'na kızım olayı anlatmış. Alaattin de kızıma 'sen evden ayrılma, ben seni almaya geliyorum' dedi. Bir müddet sonra Alaattin geldi. Kızım Aleyna ile Bertin aşağıya indi. Bertin evin önünden ayrıldı. Alaattin de kızımla birlikte Alaattin'in arabasıyla evimin önünden ayrıldılar. Ben de kızımın Alaattin ile birlikte Alaattin'in evine gidecekleri düşüncesiyle rahatladım. Bir süre sonra Ümraniye'den polisler beni aradılar. Bana Aleyna'yı sordular. Telefonla görüşme halindeyken arka taraftan Vahap'ın sesi geliyordu, burada yaralama olduğunu o anda öğrendim, ancak kimin kimi yaraladığı hakkında bir bilgi edinemedim. Bende bunun üzerine önce kızımı aradım, kızıma ulaşamayınca bu sefer Alaattin'i aradım. Alaattin de cevap vermeyince bu sefer Bertin'i aradım. Kızımın nerede olduğunu sordum, Bertin de bana önce sakin olmamı söyledi, söylemek istemedi, ben de telefonda bağırıp çağırınca kızımın kendisinin yanında evde olduğunu söyledi. Bana kaldığı evin konumunu attı. Bende aracımla Bertin'i evine kızımı almak amacıyla gittim. Gittiğimde kızım şoktaydı, hiçbir şey konuşmuyordu, tir tir titriyordu. Kendisi sorduğum sorulara cevap veremeyince bende Bertin'e ne olduğunu sordum.