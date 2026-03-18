Halil Falyalı'nın karakutusu Hakan Atıcı yakalandı!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülen Halil Falyalı cinayetinin ardından yürütülen dev operasyonda kritik bir eşik daha geçildi. Falyalı’nın "karakutusu" olarak bilinen ve suç organizasyonunun kilit ismi olan Hakan Atıcı yakalandı.
Atıcı'nın, Türkiye'den aktarılan 2.5 milyar liralık suç gelirini Halil Falyalı'nın eşi de dahil 11 yöneticiye dağıtılmasının başaktörü olduğu öğrenildi.
HESAPLARA EL KONULDU
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 46 şüpheliden 36'sı gözaltına alınırken Hakan Atıcı yakalanamamıştı.
Soruşturma kapsamında Türkiye'de toplanan paraları yurtdışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi.
Türk Interpol'ü kara para aklamak suçlamasıyla Hakan Atıcı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardı. Atıcı, tüm dünyada aranırken geçtiğimiz 18 Aralık'ta Arjantin Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Atıcı geçen hafta Türk Interpol'ü tarafından teslim alınarak İstanbul'a getirildi.