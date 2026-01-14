Hakimi silahla vuran savcı tutuklandı! Korkunç anların perde arkası A Haber'de | Bakan Tunç'tan açıklama

Giriş Tarihi: 14.01.2026 09:41

Kan donduran olay, dün (13 Ocak) 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi.

Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aslı Kahraman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, gözaltına alındı.

SAVCI ADLİYEDE

Hakim Aslı Kahraman'ı makam odasında silahla vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Savcı, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ifade verdi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Hakim Aslı Kahraman'ı makam odasında silahla vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakim Aslı Kahraman'ı makam odasında silahla vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tutuklandı

SEVK YAZISINDAKİ DETAYLAR A HABER'DE

Olayın ayrıntılarını İstanbul Adliyesi önünden aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, şüpheli ile mağdur hakim arasındaki husumetin geçmişine değinerek, şüphelinin sevk yazısında yer alan bilgilere göre tarafların 2023 yılının Eylül ve Ekim aylarından itibaren duygusal bir birliktelik yaşadıklarını, ancak aralarındaki yaş farkı ve sosyal durumlar nedeniyle şüphelinin bu ilişkiyi evliliğe dönüştürmek istememesinin tartışmayı başlattığı, "Mağdurun önceki evliliğinden bir çocuğunun bulunması ve şüphelinin bu birlikteliği resmiyete dökmeye yanaşmaması nedeniyle ikili arasında gerginlik yaşandığı değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

MAKAM ODASINDAKİ BOĞUŞMA VE SİLAH SESLERİ

Olay günü yaşanan dehşet anlarını detaylandıran Mercan, şüphelinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne giderek kadın hakimin çalışma odasına girdiğini ve tartışmanın burada kavgaya dönüştüğünü belirterek, şüphelinin ifadesine göre hakimin kendisine vurmaya başladığını, tam o esnada odaya giren çay ocağı çalışanının ise korkunç bir manzarayla karşılaştığı, "Mağdur hakimin kendisini korumak için tanıktan yardım istediği, şüphelinin ise 'Ben savcıyım' diyerek silahına sarıldığı ve ateş etmeye başladığı anlaşıldı." sözleriyle o anları aktardı.

FACİAYI ÖNLEYEN KAHRAMAN ÇAYCI

Olayın daha vahim bir noktaya taşınmasını araya giren bir adliye çalışanının engellediğini vurgulayan Mustafa Kadir Mercan, tanık Yakup Karadağ'ın müdahalesiyle ilgili olarak, tanığın şüphelinin elini zor kullanarak havaya kaldırdığı ve silahı etkisiz hale getirerek şüpheliyi duvara yasladığı, "İlk müdahaleyi yapan tanığın, savcının elinden silahı aldığı ve hatta yaralanan hakimin bacağına kendi kemerini çıkartarak tampon yaptığı belirlendi." bilgilerini paylaştı.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇLAMASI

Şüphelinin adli sürecine dair son durumu paylaşan Mercan, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen savcının sorgusunun tamamlandığını ifade ederek, savcılık işlemlerinin ardından şüphelinin ağır bir suçlamayla hakim karşısına çıkarılacağı, "Şüpheli savcı, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi." cümleleriyle süreci özetledi.