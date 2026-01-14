Hakimi silahla vuran savcı tutuklandı! Korkunç anların perde arkası A Haber'de | Bakan Tunç'tan açıklama
Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesinde hakim Aslı Kahraman’ı makam odasında silahla vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tutuklandı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliyedeki o korkunç anların perde arkasını, sevk yazısında yer alan bilgileri ve saldırgan savcının geçmişindeki çarpıcı detayı aktardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya dair şahsın tutuklandığını belirterek 'İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Üyesi Hâkim Aslı Kahraman'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.' dedi.
BAKAN TUNÇ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Üyesi Hâkim Aslı Kahraman'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırıyı gerçekleştiren Anadolu Adliyesinde görevli savcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.
Kan donduran olay, dün (13 Ocak) 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi.
Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.
Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aslı Kahraman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, gözaltına alındı.
SAVCI ADLİYEDE
Hakim Aslı Kahraman'ı makam odasında silahla vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Savcı, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ifade verdi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Hakim Aslı Kahraman'ı makam odasında silahla vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
TUTUKLANDI
Hakim Aslı Kahraman'ı makam odasında silahla vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tutuklandı
SEVK YAZISINDAKİ DETAYLAR A HABER'DE
Olayın ayrıntılarını İstanbul Adliyesi önünden aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, şüpheli ile mağdur hakim arasındaki husumetin geçmişine değinerek, şüphelinin sevk yazısında yer alan bilgilere göre tarafların 2023 yılının Eylül ve Ekim aylarından itibaren duygusal bir birliktelik yaşadıklarını, ancak aralarındaki yaş farkı ve sosyal durumlar nedeniyle şüphelinin bu ilişkiyi evliliğe dönüştürmek istememesinin tartışmayı başlattığı, "Mağdurun önceki evliliğinden bir çocuğunun bulunması ve şüphelinin bu birlikteliği resmiyete dökmeye yanaşmaması nedeniyle ikili arasında gerginlik yaşandığı değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.
MAKAM ODASINDAKİ BOĞUŞMA VE SİLAH SESLERİ
Olay günü yaşanan dehşet anlarını detaylandıran Mercan, şüphelinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne giderek kadın hakimin çalışma odasına girdiğini ve tartışmanın burada kavgaya dönüştüğünü belirterek, şüphelinin ifadesine göre hakimin kendisine vurmaya başladığını, tam o esnada odaya giren çay ocağı çalışanının ise korkunç bir manzarayla karşılaştığı, "Mağdur hakimin kendisini korumak için tanıktan yardım istediği, şüphelinin ise 'Ben savcıyım' diyerek silahına sarıldığı ve ateş etmeye başladığı anlaşıldı." sözleriyle o anları aktardı.
FACİAYI ÖNLEYEN KAHRAMAN ÇAYCI
Olayın daha vahim bir noktaya taşınmasını araya giren bir adliye çalışanının engellediğini vurgulayan Mustafa Kadir Mercan, tanık Yakup Karadağ'ın müdahalesiyle ilgili olarak, tanığın şüphelinin elini zor kullanarak havaya kaldırdığı ve silahı etkisiz hale getirerek şüpheliyi duvara yasladığı, "İlk müdahaleyi yapan tanığın, savcının elinden silahı aldığı ve hatta yaralanan hakimin bacağına kendi kemerini çıkartarak tampon yaptığı belirlendi." bilgilerini paylaştı.
"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇLAMASI
Şüphelinin adli sürecine dair son durumu paylaşan Mercan, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen savcının sorgusunun tamamlandığını ifade ederek, savcılık işlemlerinin ardından şüphelinin ağır bir suçlamayla hakim karşısına çıkarılacağı, "Şüpheli savcı, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi." cümleleriyle süreci özetledi.
PERDE ARKASI A HABER'DE
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliyedeki o korkunç anların perde arkasını ve saldırgan savcının geçmişindeki çarpıcı detayı aktardı.
SOHBET TARTIŞMAYA, TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ
Olayın çıkış noktasını ve odada yaşananları detaylandıran Mustafa Kadir Mercan, "Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçarslan ile Hakim Aslı Kahraman arasında, hakimenin odasında bir sohbet gerçekleştiriliyordu. İkili arasında önceden de bir tanışıklık vardı ancak o konuşma bir anda tartışmaya dönüştü. Tartışma daha da hararetlenince savcı, belindeki silahı çıkarıp Hakime Hanım'a bir el ateş etti." sözleriyle aktardı.
KAHRAMAN ÇAYCININ MÜDAHALESİ: "SİLAHI ELİNDEN ALDI"
Saldırı anında odada bulunan Yakup Karadağ isimli çaycı, büyük bir faciayı önlediğini belirten Mustafa Kadir Mercan, "Tam o sırada boşları almak için içeri giren Yakup Karadağ, savcının silahını ateşlediğini görüyor. İkinci kez ateş etmek üzereyken hemen hamle yapıp savcıyı etkisiz hale getiriyor ve silahı elinden alıyor. Ardından savcıyı odadan dışarı çıkarıp kapıyı üzerine kilitliyor." ifadelerini kullandı.
KEMERLE HAYATA TUTUNDURDU: "İLK YARDIM MAHKUMDAN GELDİ"
Hakime Aslı Kahraman'ın hayatta kalmasını sağlayan o kritik müdahaleyi anlatan Mercan, "Mahkum Yakup Karadağ, pantolonundaki kemeri çıkarıp hakimenin yaralandığı noktaya hemen tampon yapıyor. Bu müdahale, sağlık ekipleri gelene kadar hakimenin hayatta kalmasını sağlıyor. Ardından polis ekipleri zanlı savcıyı olay yerinde gözaltına alıyor." açıklamasında bulundu.
ÇARPICI İRONİ: KADINA ŞİDDET BÜROSUNDA GÖREV YAPMIŞ!
Zanlı savcının geçmişine dair şoke eden bilgiyi paylaşan Mustafa Kadir Mercan, "Saldırgan savcıyla ilgili en çarpıcı bilgi ise şu; kendisi 2022 ve 2024 yılları arasında Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış. Yani kadına yönelik şiddete karşı iddianameler hazırlayan, komisyon üyeliği yapan bir isimken, bugün bir kadın hakime yönelik bu eylemi gerçekleştiren kişi olarak tarihe geçti." ifadelerini kullandı.
"ASLI'YI UZUN ZAMANDIR TEHDİT EDİYORDU"
Hakime Aslı Kahraman'ın yakın çevresinden gelen bilgilere de değinen Mercan, "Hakimenin arkadaşı Avukat Peran Sarıca, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bu kişinin Aslı'nın eski eşi olmadığını, aksine onu uzun süredir saplantılı bir şekilde tehdit eden biri olduğunu söyledi. Zaten böyle bir şeyin yaşanmasından korktuklarını da özellikle belirtti." sözleriyle olayın derinliğine dikkat çekti.