Giriş: 06.01.2026 10:22 Güncelleme: 06.01.2026 15:51
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Adliyeye sevk edildiler! Doğukan Güngör, Ceyda Ersoy...

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında oyuncu Doğukan Güngör, fenomenler; Ceyda Ersoy ile Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'nda gerekli tahlillerin yapılması için saç ve kan örneği vermeleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Öte yandan Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde hap, kokain ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı ve Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda sonucu İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sanal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu 24 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Ayrıca birçok ünlü ismin menajeri olan Haluk Şentürk ve kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kalan bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİLER

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüpheliler kan ve saç örneği verdikten sonra adliyeye sevk edildi.

CEYDA ERSOY'UN EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Öte yandan, kamuouyunda "Ciciş kardeşler" olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy ikilisinden Ceyda Ersoy'un evinde kokain ve yüzlerce uyuşturucu hap çıktı. SABAH'ın ulaştığı baskın fotoğraflarında tabaklarda kullanıma hazır kokain ele geçirildiği ortaya çıktı.

Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada "uyuşturucu servisi" belgelendi. Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada kokain ile yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi. Ayrıca, tabakta kullanıma hazır kokain bulunduğu da görüldü.

