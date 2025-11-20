Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var | O anlar kamerada
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Öte yandan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Karamus Mahallesi mevkisindeki kavşakta sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araç, 21 TT 762 plakalı taksi ve 31 BD 454 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar , ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
TIR ÇARPTIĞI İKİ ARACI METRELERCE SÜRÜKLEMİŞ
Görgü tanığı Karamus Mahalle muhtarı Mustafa Çapar, '' Kaza ticari ile diğer araç Ovabağ yolundan geliyordu, tır da Batman yolundan ilerliyordu. Kavşakta tır iki araca birlikte vurdu. Çarpmanın şiddeti ile araçlar metrelerce sürüklendi. 2 tane ölü var, 3 kişi de yaralandı. Bu kavşakta her gün bir kaza oluyor, '' dedi.
Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavşaktan çıkan taksiye, TIR'ın çarptığı görüldü.
ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI
Diyarbakır'da TIR, taksi ve hafif ticari aracın karıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı. Kazada ölenlerin Abdullah Sığın (29), Leyla Sığın (35), Ömer Sığın ve Ruşen Sığın olduğu belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken, yaralanan taksi şoförü H.İ.B.'nin tedavisi sürüyor.