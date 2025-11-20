Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var | O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:01

(Foto: AA)

Yaralılar , ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TIR ÇARPTIĞI İKİ ARACI METRELERCE SÜRÜKLEMİŞ

Görgü tanığı Karamus Mahalle muhtarı Mustafa Çapar, '' Kaza ticari ile diğer araç Ovabağ yolundan geliyordu, tır da Batman yolundan ilerliyordu. Kavşakta tır iki araca birlikte vurdu. Çarpmanın şiddeti ile araçlar metrelerce sürüklendi. 2 tane ölü var, 3 kişi de yaralandı. Bu kavşakta her gün bir kaza oluyor, '' dedi.