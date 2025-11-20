Karaman'da korkutan kaza! 2'si çocuk 4 yaralı

Karaman'ın merkeze bağlı Pirireis Mahallesi'nde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Olayda 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 05:53

Paylaş



ABONE OL

Kaza, akşam saat 20.40 sıralarında Pirireis Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Barutkavuran kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. (26) idaresindeki 70 AAK 021 plakalı hafif ticari araçla M.G. (30) yönetimindeki 42 ABG 039 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan R.G. (1) ve H.A.(12) isimli çocuklar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN