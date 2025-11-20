20 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır’da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2025 15:08
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır’da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güngören’de dehşet anları kamerada
Güngören'de dehşet anları kamerada
Zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
Zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
7 gündür aranıyor
7 gündür aranıyor
Şüpheli sayısı 195’e çıktı
Şüpheli sayısı 195'e çıktı
Terkedilen köy kazlara kaldı
Terkedilen köy kazlara kaldı
Sapanca Gölü’ndeki kabarcıkların verdiği endişe artıyor
Sapanca Gölü'ndeki kabarcıkların verdiği endişe artıyor
60 ilin lezzeti bu fuarda
60 ilin lezzeti bu fuarda
160 küçükbaş hayvanıyla kayboldu
160 küçükbaş hayvanıyla kayboldu
Sürü halinde yola çıktılar
Sürü halinde yola çıktılar
Gıda laboratuvarında risk analizi!
Gıda laboratuvarında risk analizi!
Deprem anı kamerada! Lokantadan panikle kaçtılar
Deprem anı kamerada! Lokantadan panikle kaçtılar
Daha Fazla Video Göster