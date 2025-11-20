Diyarbakır’da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

