20 Kasım 2025, Perşembe
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.