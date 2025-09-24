AFAD açıkladı! Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01:27'de 4,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olduğu belirlendi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremlerle sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
DERİNLİK 7 KİLOMETRE
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük: 4.5 (Mw)
Yer: Sındırgı (Balıkesir)
Tarih: 2025-09-24
Saat: 01:27:48 TSİ
Enlem: 39.18611 N
Boylam: 28.18917 E
Derinlik: 7 km
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:
2025-09-24 01:27:48 39.18611 28.18917 7.0 MW 4.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-24 00:58:20 38.09194 38.27556 7.0 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
2025-09-24 00:55:22 37.34611 36.22917 7.0 ML 1.2 Kadirli (Osmaniye)
2025-09-24 00:53:05 40.36056 28.86528 6.43 ML 2.0 Mudanya (Bursa)
2025-09-24 00:33:52 39.20194 28.24389 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-24 00:05:24 39.21167 28.14611 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-24 00:00:12 39.18528 28.22306 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-23 23:10:30 39.21111 29.04722 5.35 ML 1.3 Hisarcık (Kütahya)
2025-09-23 22:49:23 39.23861 28.13611 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-23 22:38:39 39.20111 28.19111 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-23 22:33:37 39.20583 28.18722 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)